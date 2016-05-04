港报社评：重振旅游业不能单靠增加客量--文汇报5月4日

行政长官梁振英表示，会做好旅客容量及调控工作，强调没有打算恢复「一签多行」。将深圳居民来港安排「一签多行」收紧至「一周一行」，除了遏制「水货客」问题外，主要是考虑到香港的旅游接待能力有限，希望在旅业发展与减少扰民之间取得适当平衡。这是从善如流、实事求是的表现。香港旅游业当下所面临的困局，并非单靠输入更多游客就能解决，关键还是要优化产业结构，重点开发更多旅游产品和高附加值的增长点，吸引更多高端、高消费旅客，吸引更多「回头客」。同时，旅游业作为香港的支柱产业，关乎整体经济兴衰，社会各界都应该主动维护本港旅游业声誉，抵制一切不礼貌待客的行为。

旅游业陷入低谷，业内人士叫苦连天，要求特区政府争取恢复深圳居民来港「一签多行」的声音又再响起，希望提升客量，以此重振旅游业。对此，梁振英表明政府并无这方面的打算，因为将「一签多行」改为「一周一行」后，内地「水货客」的数字确有减少。的确，过去几年庞大数量的内地游客不仅令香港的旅游、购物及交通设施不堪重负，亦衍生不少负面问题，其中以「水货客」问题最为突出，对地区市民生活造成滋扰，备受社会诟病。故此，在中央政府支持下，对「一签多行」作出调整，既考虑港人的利益和感受，亦希望透过控制内地旅客来港的数量，在旅游业发展与本地承受力之间求得平衡，以利旅游业的可持续健康发展。在本港旅游接待能力和硬件设施并未显着改善的情况下，若贸然改变旅游入境政策，政府落得个朝令夕改的形象，更会导致「水货客」问题故态复萌。

诚然，「一签多行」改为「一周一行」后，访港人数有所下降，对旅游和相关产业造成一定冲击，一些药房、珠宝店更生存艰难。但这只是表面现象，深究旅游业不景气的原因，今日局面并非一朝一夕形成，更非单一原因造成，大环境上的暴力赶客行为、外围经济表现欠佳、产业形态上的旅客消费模式转变，以及旅业和相关产业创新吸客能力不足等等，都成为旅业下滑的重要原因，因此不能指望单纯依靠放开签证政策、增加游客量来突破困局。事实上，一味追求数量的粗放型产业模式，最不利于香港旅游业的发展。本港旅游业应该引入新思维，朝高附加值和多元化的方向转型，使旅客在购物之外，还有其他的娱乐消闲，打造更多优质的旅游特色，吸引更多高端游客在港停留。

政府有责任提振旅游业，但是如果「鸠呜团」、「光复行动」等赶客行为持续为恶，继续令香港「好客之都」的形象受到伤害，政府和社会各界的努力都会前功尽弃。为助旅游业走出困局，振兴经济，保障就业机会，社会各界必须坚决反对和抵制一切针对内地游客的无礼行为，以热情好客之道欢迎各地游客，香港旅游业方能重现曙光。

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