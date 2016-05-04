日本已公布经济指标--2016/5/4

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 5月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.3% 持平 5月26日 -- 工业生产(m/m) 3月 +3.6% p -5.2% 5月17日 -- 失业率 3月 3.2% @ 3.3% @ 5月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 顺差7,550 顺差2,428 5月22-23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 3月 -5.3% +1.2% 5月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选