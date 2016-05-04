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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 09:09 BJT

日本已公布经济指标--2016/5/4

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季        -0.3%  r          +0.3%  r        5月17日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      4月        -0.3%             -0.3%           5月26日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      3月        -0.3%              持平           5月26日             --
 工业生产(m/m)                         3月        +3.6%  p          -5.2%           5月17日             --
 失业率                                3月         3.2%  @           3.3%  @        5月30日             --
 贸易收支(亿日圆)                      3月    顺差7,550         顺差2,428        5月22-23日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 3月        -5.3%             +1.2%           5月30日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选              
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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