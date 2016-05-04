港报社评：税收下跌，莫冀大增福利--星岛日报5月4日

财政司司长曾俊华继续被部分立法会议员批评为「守财奴」之际，税务局发表对新财政年度的税收估计，会比上一年度跌百分之五，对社会上持续要求政府大增开支派福利的诉求，作出了「花无百日红」的「温馨提示」。

本港连续十多年录得财政盈余，有几年更是动辄数百亿元，政府累积了八千多亿元储备，比沙士期间的谷底增加了接近两倍，成为众多群体要求「分饼仔」的目标，尤其是增加各种福利开支，以及推行例如全民退休保障等新的福利措施。

政府的取态向来比较保守，避免长远入不敷支，财政预算案的中期预测，已经预计盈余减少，期间还可能出现赤字。至于长远财政计画小组的推算，更指出人口老化将令政府每年开支增加百分之五点三，跑赢收入增长的百分之四点七，到二○四一年就会耗尽财政储备，这个推算更是基于不增加现行服务的假设，如果再增加新服务，财储将会更早「乾塘」。

按照税局的推算，在上月一日开始的本财政年度，作为政府两大主要收入来源之一的税收，会由上年度的二千九百多亿元，下跌百分之五，至二千七百多亿元，当中最大的原因是印花税收大跌两成至仅得五百亿。

印花税主要来源是股票和物业买卖。对上一年，港股交投受惠于内地股市一度飞涨带动进入「大时代」，价量齐升，本年度恐怕难再重演。至于物业交投，虽然近日出现类似「小阳春」的局面，但是全年度亦有价量齐跌的忧虑。

至于政府另一大收入来源是卖地和补地价，本港已经告别了地价屡创新高的日子，卖地收入靠量多补充，近月一再出现流标，当楼市下调，卖地收入也有下跌之忧。

虽然税局估计本财政年度的薪俸税收会增加百分之五，但是，当经济下滑和失业率回升，政府的薪俸税和利得税收同样要面对压力，而因为就业市场好景而连年减少的综援个案，却可能随着经济逆转而增加，形成政府收入减少、开支压力却增的重担。

十多年前亚洲金融风暴及接踵而来的科网股及楼市泡沫爆破，政府曾经有五年出现财赤，最严重的一年达到六百三十三亿元，不断要挖财政储备填补，本来四千多亿元的财储因此蒸发了约四成。

虽然今天财政储备比当年丰厚，但是政府的经常开支亦比当年大增。曾俊华预计本年度花在教育、医疗和社会福利的开支接近二千亿元，占政府恒常开支六成，比十年前增加了八成，当中社会福利开支增加了一倍多。

当政府收入减少，难免要设法开源节流。税务局已经表明会加紧侦缉逃税，一些学者也可能动税制脑筋。可是，在经济恶化时加税，往往引起社会震荡，政府不如多动脑筋，提升公务员工作效率，减少浪费，而议员抨击官员虚耗公帑之余，也要想想自己如何为节省公帑出一分力。

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