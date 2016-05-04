港报社评：平民球队英超登顶，港女教练世界第一--明报5月4日

英超联赛还有两轮比赛才煞科，李斯特城已经提早夺得冠军，他们在传统上由金元领导的举世五大顶级联赛之一的英超，趁着豪门相继失准，以小球会的身段，由一位杰出领队迸发旗下战将的潜能，凭着惊人努力和坚忍毅力，登顶英超，此番成就和事迹将载入足球史册，成为足球世界奇蹟的经典案例。眼下香港，带领东方足球队在港超联赛封王的「牛丸」陈婉婷，获健力士世界纪录颁发证书，被认可为全球首位率领男子足球队问鼎顶级联赛冠军的女教练，这个世界第一，透析着另一种历史意义。李斯特城和陈婉婷丰富了世界足球的篇章，值得铭记和冀盼。

现代足球离不开金元，豪门球会有资源聘请名教练、网罗天才球员，在科学化组织和系统化训练之下，取得好成绩。李斯特城的班费，整队球员身价都及不上豪门球会一名未算顶级的球员，上一个球季，李斯特城几经辛苦才护级成功，因此，去年8月新球季开锣之时，论人脚，不会有人认为他们会赢取冠军，即使他们的班主、领队与球员一干人等，相信也不会有此奢望。事实上，英国的博彩公司当时开出李斯特城夺冠的盘口，是1赔5000，这个被认为是侮辱性的赔率，与「尼斯湖水怪真的存在」、「米高积逊还未死」、「圣诞节温度全年最高」等赔率一样，这类博彩题的真实性和可能性都极低、极低，当时「李斯特城成为英超冠军」，就是此类为赌而赌的博彩题。

现在李斯特城的成绩，当然全世界的人，包括他们自己都大跌眼镜了。李斯特城逆转英超，是夹杂主观、客观因素的结果。客观上，本赛季英超传统豪门曼联、曼城、车路士、阿仙奴、利物浦等，全部失准，到球季末段剩下李斯特城和全队平均年仅24岁的热刺竞逐冠军宝座，反映砸大钱的豪门，表现令人失望。不过，即使如此，若李斯特城没有领队云尼亚里的领导和一衆球员的拼搏，也不会创造奇蹟。

云尼互里现年64岁，是一名老帅。他由1989年开始教练生涯，先后执教过意甲的那不勒斯、祖云达斯、罗马、国际米兰，法甲的摩纳哥，西甲的华伦西亚、马德里竞技，英超的车路士等欧洲豪强球会，不过，只得过一些无关痛痒的盃赛冠军，并未拿过一座顶级联赛冠军；然而不少球会遇到困难，需要救亡，很多时候都会想起他，因此云尼亚里在教练界有「救火队长」或「补锅匠」之称，这次他带领护级队伍李斯特城在英超登顶，可说扬眉吐气，证明自己化腐朽为神奇的功力。云尼亚里去年夏季接手李斯特城后，花了约3000万英镑收购几名球员，结合原有班底，就走上冠军之路，他把球员的协作糅合得很好，让每个球员都能迸发潜能，严格按他制定的战术、恪守纪律，最重要是云尼亚里让旗下战将都清楚知道自己和战友的角色分工，然后竭尽所能、齐心协力去比赛，最终成就大业。

李斯特城本来寂寂无闻的战将，现在不少已经家喻户晓了，占美华迪连续11场比赛入球，是英超新纪录，他已经成为经典传奇人物；25岁阿尔及利亚裔的马列斯，成为几个豪门球会的争夺对象；至于门将小舒米高与父亲曼联门神舒米高同年（29岁）、同月同日（5月2日）夺得英超冠军，更是球坛佳话。由于他们许多已经成为抢手货，在金元之前，李斯特城的主力骨干会否星散，他们能否应付下赛季英超卫冕和欧联两条战线的压力，或许届时李斯特城再为护级而战也说不定，无论日后发生什么事，世界足球历史都会记着这群年轻人逆转一个顶级联赛的努力和成就，他们的事迹将载入史册。

香港球坛当然不及英超姿采，不过也出了一个世界第一。陈婉婷现年27岁，去年才加入教练界，12月获东方班主委以重任，接替前任教练请辞的空缺，执教东方足球队，夺得港超联冠军，成为首位率领男子职业足球队夺得顶级联赛冠军的女教练；这是历来举世第一人，球会为她申请健力士世界纪录，很快获得认证和颁发证书。陈婉婷外号「牛丸」，获得健力士认证并不会使她的执教功力大进，所以要在球坛更放异彩，「牛丸」还须继续努力。不过，当日她毅然接下东方班主给她的机会，授受双方都需要勇气；试想想，男性主导的球坛由她执教，对球队和陈婉婷的挑战何等巨大，现在的成果应不会减少日后的压力和挑战。陈婉婷的成绩和影响力，当然不能与李斯特城相比，不过，香港球坛需要新思维，若有更多类如东方班主和陈婉婷的破立勇气，球坛出现新气象的机会就更大。这是我们对香港足球重新焕发活力的冀盼。

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