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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 09:34 BJT

《全球汇市》日圆在18个月高位下方持稳，涨势暂歇

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1489 1.1495 -0.05 +5.79 1.0860

美元/日圆 106.85 106.59 +0.24 -11.18 120.30

欧元/日圆 122.82 122.52 +0.24 -5.86 130.47

美元/瑞郎 0.9544 0.9536 +0.08 -4.73 1.0018

英镑/美元 1.4534 1.4533 +0.01 -1.38 1.4738

美元/加元 1.2716 1.2719 -0.02 -8.11 1.3839

美元/离岸人民币 6.5036 6.5027 +0.01 -0.98 6.5680

澳元/美元 0.7487 0.7483 +0.05 +2.91 0.7275

新西兰元/美元 0.6907 0.6912 -0.07 +1.20 0.6825

澳元/日圆 80.020 79.730 +0.36 -8.67 87.620

新西兰元/日圆 73.810 73.610 +0.27 -9.97 81.980

英镑/日圆 155.32 154.90 +0.27 -12.36 177.22

澳元/新西兰元 1.0835 1.0821 +0.13 +1.60 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/王颖/许娜/陈宗琦；审校 龚芳/张涛/徐文焰)

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