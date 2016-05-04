主要国家经济指标预测--5月5日****

路透5月5日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- -5.3% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% 持平 0130 澳洲零售贸易 第一季 +0.7% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差29 逆差34.10 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- -1.0% 0145 中国财新服务业PMI 4月 -- 52.2 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 53.5 53.7 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 4月 -- 48,207 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -5.0% +15.5% 5月5-6日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 45.2 5月5-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月4日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 赤字18 -- 经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 逆差43.7 逆差43.5 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 52.1 51.7 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.6 50.8 综合PMI 50.2 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.5 54.6 Markit综合PMI 4月终值 53.6 53.8 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.1 53.2 欧元区Markit综合PMI 4月终值 53.0 53.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 52.0 54.0 0900 欧元区零售销售 (较前月) 3月 -0.5% -0.1% (较上年同期) +2.1% +2.5% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 488.4 -- 抵押贷款再融资指数 1,953.1 -- 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 4月 增加15.6 增加19.6 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差404.4 逆差415 1230 美国非农单位劳工成本 第一季初值 +4.1% +3.3% 生产率 -1.0% -1.4% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差34.1 逆差14.0 出口(亿加元) 409.9 -- 进口(亿加元) 444.0 -- 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月终值 52.8 -- 综合PMI 52.4 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +1.1% +0.6% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.8% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 3月修正值 +0.8% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.1% -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.7 54.7 企业活动分项指数 58.8 59.2 就业分项指数 53.0 -- 新订单分项指数 59.9 -- 投入物价分项指数 53.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云；审校 李春喜)