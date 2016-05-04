新西兰经济：第一季就业参与率大涨推升失业率，暗示经济仍运行良好

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
“我们看到就业强劲增长，但没有见到通常情况下可能看到的对薪资形成的压力，”西太平洋银行资深分析师Anne Boniface表示。
民间部门薪资较前季增长0.4%，较上年同期增长1.8%。
新西兰央行此前指出，在已然是低通胀的环境下，温和的薪资增长构成挑战。
该央行目前预计到2016年底通胀年率为1.1%，低于12月会议做出的预估1.6%，仅略高于1-3%目标区间的下限。
新西兰央行上周决定维持利率在2.25%不变。之后对12名分析师的调查显示，11位预计该行在6月9日会议上降息至2.00%，仅一位预计仍会按兵不动。
“我不认为今天的数据让我们远离了6月降息，”Boniface称。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云/王丽鑫)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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