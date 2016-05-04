中国保险：安邦集团四公司去年净利逾300亿，称股票资产整体风险可控

路透上海5月4日 - 中国安邦保险集团近日披露了旗下寿险、财险、养老险和健康险四家子公司的2015年业绩，显示四家去年合计净利润超过了300亿元人民币；同时因为频繁在资本市场举牌，其合并报表的子公司和联营企业数量也在增加，不过安邦认为其股票资产的整体风险可控。

刊登在公司网站上的公告显示，安邦人寿、安邦财险、安邦养老和和谐健康险四家公司2015年的净利润分别为196.62亿元、91.53亿元、7.01亿元和7.74亿元，合计达到了302.9亿元。

其中，因为安邦人寿持有安邦养老86.36%的股份，和谐健康险的母公司为安邦财险，因此安邦人寿、安邦财险分别对安邦养老、和谐健康的财务数据进行了合并报表。

数据显示，2015年安邦系资产扩张迅速，安邦人寿资产总额从2014年末的1,199.6亿增加到了2015年末的9,216.2亿；安邦财险资产总额从2014年末的1,845.6亿增加到了2,686.6亿。

2015年频繁举牌的公司也在报表中得到了体现，安邦人寿截止2015年的直接控股子公司有五家，分别是安邦集团控股、东洋人寿、安邦养老、安邦资产管理和安德力房产，间接控股子公司包括了Nagelmackers NV银行、Fidea NV保险和VIVAT Verzekeringen NV保险。

另外，民生银行成为了安邦人寿的重要联营企业，持股比例为6.5%；金融街 ，金地集团 还分别以不重要联营企业进入了安邦人寿的报表数据。

安邦产险的联营企业阵营也颇为庞大，重要联营企业纳入了招商银行,持股比例为10.72%，民生银行 ，持股比例为6.75%,不重要的联营企业名单除了金融街、金地集团外，还有远洋地产 。

似乎有意针对外界对安邦投资类资产的质疑，安邦在财报里也特地对债券、股票类资产的市场风险进行了特别解释，安邦财险、安邦人寿截止2015年末，公司持仓的股票资产beta分别为1.0041和0.93，根据模型测算的权益资产持仓的Var%值（风险价值）为6.898%和6.94%，安邦认为其整体风险预期损失在可控范围。(完)

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here (发稿 徐永；审校 林高丽)