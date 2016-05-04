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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 14:04 BJT

台湾货币市场：资金转趋宽松，短票及RP利率呈松动迹象拆款利率持稳

* 大型银行续供资金，拆款利率持稳
    * 资金宽松，部分短票利率跌破0.30%
    * 资金续涌RP市场，利率开始松动

     记者 罗两莎
    路透台北5月4日 - 台湾银行间拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，今天市场两大金主都有供应
资金，使市场资金转趋宽松，且因时值月初，大部分金融机构都不太缺钱，拆款需求量不大。
    
    他们表示，今天除小型银行和票券商有小量拆借需求，大部分银行都没有缺口，上午上门要钱的电话变少
了，即使主动打电话推销资金大家都说不缺钱。
    
    〞早上没有做，也没有人来找我，打电话去推销也没有人要。〞一位大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员则说，市场资金虽充沛，惟分配不均，部分小型银行和票券商仍有拆借需求，利率大
致持稳；对银行拆出利率一周落在0.25-0.27%，拆给票券商则在0.30%。
    
    另有两位中型银行资调人员均指出，今天拆款市场交易明显转趋清淡，上午几乎没做交易，正好趁此空档
稍微休息一下。
              
 本地时间13:53                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.200%                  0.200-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.210-0.300%               0.200-0.300%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.310%                  0.260%
  

    **短票利率持稳**

    短票方面，票券商交易员指出，在两大金主持续供给资金之下，今天市场资金更趋宽松，加上发票量较大
，各大行库均踊跃买票，利率大致持稳在0.30%，少数则在0.30%以下。
    
    〞今天银行比较多钱，一直打来问有没有票，我们只好一直、一直告诉他们等有票再通知。〞一位大型票
券商交易员员说。
   
    另一票券商交易员亦称，今天短票利率没有太大变化，只有一个价：0.30%；但已经有人开始把利率拉低
至0.29%。
   
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.28%及0.29%；上
日则为0.30%。
   
    今天到期央行定存单金额为3,217亿台币，发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共8,734.50亿台币，余日分别为：周四2,932.50亿及周五1,239亿。
          
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.302%，区间在0.28-0
.38%；前日则在0.337%，区间落在0.28-0.36%；成交量为59.95亿台币，前日是64.58亿。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,260亿台币，累积超额准备为1兆472亿台币、加计前
期1%的超额准备为1兆2,708亿台币。
    
    明日(5日)Morgan Stanley将发行30年期美元计价债券，金额为3亿美元。
    
      
    **RP市场利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金转趋宽松，投信公司持续涌入大巨额资金，
利率虽持稳，但已出现松动迹象，以与银行承做的债券RP利率为例，已有少数成交在0.30%以下。
    
    〞今天满从容的，钱很多，水满满的，又可以游泳了，还可以做SPA(水疗)呢。〞一位大型票券商交易员
说。
    
    他并称，因银行体系资金明显偏多，今天开始压低对银行的RP利率，少数降0.30%以下。

    一大型证券商交易员也说，〞今天市场资金突然爆多起来，利率暂时没下来，但有机会下来。〞
                                  
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在上日水准，落在0.30-0.31%；短天期及一个月天期
公司债附买回利率主要成交在0.37-0.39%，上日在0.39%。
               
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大幅持稳；今日短天期公债附买回利率区间在0.23-0.25%，上
日亦同；公司债附买回利率成交于0.23-0.28%，上日则落在0.23-0.27%。与银行承做的债券附买回利率主要成
交在0.28-0.30%，上日则在0.30-0.31%。(完)    

 (审校 曾祥进)

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