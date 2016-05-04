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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 10:03 BJT

台湾债市：10年增额公债殖利率早盘微跌，追价意愿薄弱令殖利率跌幅受限

路透台北5月4日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周三早盘微跌。交易员表示，盘初105/4R殖利率随美债微幅向下修正，惟市场追价意愿薄弱，令该券殖利率跌幅受限，料续在0.85%附近窄幅波动。

交易员指出，近期台股表现疲弱并跌破8,300点大关，但对台债影响微乎其微，并未带动台债殖利率明显下修，市场交投倾向在现有殖利率区间逢高再买进，致目前价位买气欠佳，初估105/4R殖利率可能要到0.86%才会比较吸引买盘进场。

〞老实说有人追下去，我也想卖，但现在追价意愿真的不强 。〞一位民营银行交易员说。

美国公债收益率周二普降，至近两周最低水准；此前中国公布的数据疲弱，且澳洲意外降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。指标10年期公债 价格升20/32，收益率报1.798%，低于周一的1.865%以及上周二的1.941%。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.855%。

本地时间9:51，10年增额券105/4R 发行前交易殖利率跌0.67基点至0.8473%，成交51亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.63%。

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--美国债市：公债收益率跌至近两周低点，因担心经济成长缓慢

--《综述》欧元区经济规模高于危机前顶点，增速超过美国与英国 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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