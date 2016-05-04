台湾债市：10年增额公债殖利率早盘微跌，追价意愿薄弱令殖利率跌幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透台北5月4日 - 台湾10年期105/4R增额公债 发行前交易殖利率周三早盘微跌。交易员表示，盘初105/4R殖利率随美债微幅向下修正，惟市场追价意愿薄弱，令该券殖利率跌幅受限，料续在0.85%附近窄幅波动。
交易员指出，近期台股表现疲弱并跌破8,300点大关，但对台债影响微乎其微，并未带动台债殖利率明显下修，市场交投倾向在现有殖利率区间逢高再买进，致目前价位买气欠佳，初估105/4R殖利率可能要到0.86%才会比较吸引买盘进场。
〞老实说有人追下去，我也想卖，但现在追价意愿真的不强 。〞一位民营银行交易员说。
美国公债收益率周二普降，至近两周最低水准；此前中国公布的数据疲弱，且澳洲意外降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。指标10年期公债 价格升20/32，收益率报1.798%，低于周一的1.865%以及上周二的1.941%。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.84-0.855%。
本地时间9:51，10年增额券105/4R 发行前交易殖利率跌0.67基点至0.8473%，成交51亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.63%。
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--《综述》欧元区经济规模高于危机前顶点，增速超过美国与英国 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。