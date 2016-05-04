国际油市：油价企稳，自4月底以来累计下跌逾6%

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
油价自4月底以来下跌超过6%，中东增产及亚洲经济放缓迹象再现，引发油价跌势。
“亚洲的庞大市场持续令人失望：日本续跌，中国再度下滑，印度也走低，”香港汇丰控股的Frederic Neumann表示，他补充称出口陷于低迷且“本地需求看来也不稳定”。
美国的前景也较不明朗。
美国石油产量从去年夏天的逾960万桶/日的高峰，下滑至目前仅略高于890万桶/日。
不过根据美国石油协会(API)数据，4月29日止当周，美国原油库存增加130万桶，至5.397亿桶，足以因应全球将近一周的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 龚芳/王兴亚)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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