国际油市：油价企稳，自4月底以来累计下跌逾6%

油价自4月底以来下跌超过6%，中东增产及亚洲经济放缓迹象再现，引发油价跌势。

“亚洲的庞大市场持续令人失望：日本续跌，中国再度下滑，印度也走低，”香港汇丰控股的Frederic Neumann表示，他补充称出口陷于低迷且“本地需求看来也不稳定”。

美国的前景也较不明朗。

美国石油产量从去年夏天的逾960万桶/日的高峰，下滑至目前仅略高于890万桶/日。

不过根据美国石油协会(API)数据，4月29日止当周，美国原油库存增加130万桶，至5.397亿桶，足以因应全球将近一周的需求。(完)

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