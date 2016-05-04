《香港已公布新股发行上市日程表》--5月4日

路透香港5月4日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *4/30-5/6 Hang Sang(Siu Po)Intl 0.46 0.5-0.63 1.1-1.36 5/18 汇盈融资和嘉林 . 资本 2016年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 4/15 华津国际 2.38 3.57 升21% 申万宏源 4/12 宏安地产 0.92 3.5 升14.1% 金利丰和创桥 国际 4/12 南旋控股 1.2 6 升6.7% 中信证券 4/8 亚积邦租赁 0.75 1.13 升21.3% 上银国际 4/8 结好金融 1 5.075 升5% 西证国际 4/6 伟业控股 不适用 不适用 升24.3%^ 创桥国际 4/1 盈健医疗 1.38 1.06 升44.2% 交银国际 3/30 浙商银行 3.96 130.68 持平 中信证券、中 金、高盛及农 银国际 3/30 天津银行 7.39 73.57 持平 中银国际、农 银国际及建银 国际 3/30 国微技术 3.78 2.835 跌15.9% 海通国际 3/18 剑虹集团 0.95 0.95 升47.4% 丰盛融资 3/11 香港医思医疗集团<2138.HK 3.03 7.42 跌1.65% 瑞信 > 3/10 兴科蓉医药 0.8 3.2 持平 招商证券 3/8 佳源国际 2.48 11.2 升4% 建银国际 1/28 融众金融 2.11 2.11 升0.95% 同人融资 1/15 成实外教育 2.4 18 升1.25% 麦格理 1/13 融信中国 5.36 18.1 升4.9% 工银国际 1/12 巨匹建设 1.35 1.8 升40.7% 国泰君安 1/7 年年卡 1 1 升27% 华富嘉洛 1/4 保发集团 0.93 1.05 升53.8% 广发融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)