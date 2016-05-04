台湾汇市：台币早盘随亚币走疲，台股趋弱外资汇出

他们指出，虽然上日外资在台股卖超逾百亿台币，不过上日的汇出并不明显。然而今日台股续弱，外商银在汇市也汇出迹象则较上日明显。不过另一方面，出口商也略有进场抛汇。目前台湾央行干预不多。

也有另外一家小型民营商银交易员认为，国际美元似有反弹向上的趋势，尤其是海外无本金交割远期外汇市场(NDF)市场中，美元/台币的换汇点全面翻扬为溢价，美元趋势看好。