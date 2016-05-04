台湾汇市：台币早盘随亚币走疲，台股趋弱外资汇出

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北5月4日 - 台币兑美元 周三早盘走贬。汇银人士表示，国际美元反弹令亚币走弱，加以台股 跌势未止，外商银进场买汇，台币盘初走贬1角以上。
他们指出，虽然上日外资在台股卖超逾百亿台币，不过上日的汇出并不明显。然而今日台股续弱，外商银在汇市也汇出迹象则较上日明显。不过另一方面，出口商也略有进场抛汇。目前台湾央行干预不多。
〞上月底没抛掉的(美元)部位，今天都进来了。〞一家小型商银交易员说。
也有另外一家小型民营商银交易员认为，国际美元似有反弹向上的趋势，尤其是海外无本金交割远期外汇市场(NDF)市场中，美元/台币的换汇点全面翻扬为溢价，美元趋势看好。
NDF报价方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.343/32.373，上日收在32.326。
本地时间10:23，韩元兑美元 报1,154.4，上日收在1,140.2；台股加权指数 则跌0.79%。
今日台币实质交易区间在32.295-32.324；上日实质交易区间在32.169-32.245。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.280-32.350
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