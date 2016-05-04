澳新汇市：澳元触及七周低位，因澳洲央行降息及大宗商品价格下跌

关键支撑位在0.7455美元，为1-4月涨势的38.2%回档位。若跌破该点位，下行目标为0.7335。

为追求较高收益，市场近来持有较大的澳元多仓，澳洲央行将利率降至1.75%的纪录低位，令市场措手不及。

“澳洲央行对持续低通胀和通缩风险的担忧意味着，该央行可能会再度降息，”澳洲联邦银行(CBA)的资深经济学家Michael Workman说，他预计澳洲央行在8月将把指标利率降至1.50%。

债市走势<0#YIB:>暗示8月前央行采取行动的可能性约为50%。

大宗商品价格下跌也拖累澳元，铁矿石周二下跌4%。

澳元兑其他货币都徘徊在数周低点附近。但澳元兑新西兰元 从1.0746低点反弹至1.0873新西兰元。

新西兰元兑美元 报0.6925美元，高于周三开盘价0.6915，但远远低于高二高点0.7054。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价