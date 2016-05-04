澳新汇市：澳元触及七周低位，因澳洲央行降息及大宗商品价格下跌

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
关键支撑位在0.7455美元，为1-4月涨势的38.2%回档位。若跌破该点位，下行目标为0.7335。
为追求较高收益，市场近来持有较大的澳元多仓，澳洲央行将利率降至1.75%的纪录低位，令市场措手不及。
“澳洲央行对持续低通胀和通缩风险的担忧意味着，该央行可能会再度降息，”澳洲联邦银行(CBA)的资深经济学家Michael Workman说，他预计澳洲央行在8月将把指标利率降至1.50%。
债市走势<0#YIB:>暗示8月前央行采取行动的可能性约为50%。
大宗商品价格下跌也拖累澳元，铁矿石周二下跌4%。
澳元兑其他货币都徘徊在数周低点附近。但澳元兑新西兰元 从1.0746低点反弹至1.0873新西兰元。
新西兰元兑美元 报0.6925美元，高于周三开盘价0.6915，但远远低于高二高点0.7054。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 龚芳/张涛)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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