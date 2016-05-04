中国汇市：人民币早盘小幅走贬，美指反弹致中间价大幅下调近400点

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
* 人民币早盘随中间价走贬
* 中间价大幅下调近400点
* 国际美元大幅反弹
* 人民币对一篮子货币继续贬值
路透北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，中间价则大幅下调近400点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。虽中间价走低，但未见大量自营止盈盘，而购汇依然偏多，令人民币汇价走贬。
他们并指出，最近美元指数波动较大，日内波动可达1%-2%，与之相较人民币中间价的波幅在正常范围内。今日美指走升一方面是市场看好周五将公布的美国非农数据，另一方面美联储官员周二在发言中表示，经济数据将对6月是否加息产生重要影响。
“人民币整体是贬值的过程，虽然美元/人民币变动有限，但日复一日积累下来，人民币汇率指数是缓慢下跌的。”一股份行交易员称。
路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅回调至96.56，人民币对美元、欧元、日元均有不同幅度的贬值。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.4987元，上日收报6.4734元，夜盘终报6.4928元。今日人民币兑美元中间价 报6.4943元，上日中间价为6.4565元。人民币兑美元即期成交额 为106.04亿美元，上日半日为108.16亿美元。
全球汇市方面，日圆/美元周三脱离18个月高位，由于投资者平仓，始于上周的急剧涨势已失去一些动能。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6759元, 上日尾盘为6.6583元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.509元, 上一交易日尾盘报6.5044元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4973；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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