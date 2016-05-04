中国汇市：人民币早盘小幅走贬，美指反弹致中间价大幅下调近400点

* 人民币早盘随中间价走贬

* 中间价大幅下调近400点

* 国际美元大幅反弹

* 人民币对一篮子货币继续贬值

路透北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，中间价则大幅下调近400点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。虽中间价走低，但未见大量自营止盈盘，而购汇依然偏多，令人民币汇价走贬。

他们并指出，最近美元指数波动较大，日内波动可达1%-2%，与之相较人民币中间价的波幅在正常范围内。今日美指走升一方面是市场看好周五将公布的美国非农数据，另一方面美联储官员周二在发言中表示，经济数据将对6月是否加息产生重要影响。

“人民币整体是贬值的过程，虽然美元/人民币变动有限，但日复一日积累下来，人民币汇率指数是缓慢下跌的。”一股份行交易员称。

路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅回调至96.56，人民币对美元、欧元、日元均有不同幅度的贬值。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.4987元，上日收报6.4734元，夜盘终报6.4928元。今日人民币兑美元中间价 报6.4943元，上日中间价为6.4565元。人民币兑美元即期成交额 为106.04亿美元，上日半日为108.16亿美元。

全球汇市方面，日圆/美元周三脱离18个月高位，由于投资者平仓，始于上周的急剧涨势已失去一些动能。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6759元, 上日尾盘为6.6583元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.509元, 上一交易日尾盘报6.5044元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4973；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。