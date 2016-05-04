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市场报道 | 2016年 5月 5日 星期四 06:32 BJT

****欧洲经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段    预估值     前值    
    
    5月2日当周
    
    5月5-9日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                4月         -0.4%     +2.6%
                        (较上年同期)        截至4月的三个月     +9.6%    +10.1%
    
    5月5日(四) 
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                   4月          53.5      53.7
    
    5月6日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月9日当周
    
    5月9日(一)
    0600 德国工业订单(较前月)                       3月           --       -1.2%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月           --       +0.3%
                                (较上年同期)                      --       -0.9%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                 5月           --         5.7
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)            4月           --       -0.7%
    
    5月10日(二)
    0545 瑞士未经季节调整失业率                     4月           --        3.6%
             经季节调整失业率                                     --        3.5%
    0600 德国工业生产(较前月)                       3月           --       -0.5%
    0600 德国经季节调整后出口(较前月)               3月           --       +1.3%
             经季节调整后进口(较前月)                             --       +0.4%
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                         --     顺差198
    0645 法国预算收支(亿欧元)                 截至3月底           --   赤字255.8
    0645 法国工业生产(较前月)                       3月           --       -1.0%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           3月           --   逆差33.57
             全球商品贸易收支(亿英镑)                             --   逆差119.6
    
    5月11日(三)
    0830 英国工业生产(较前月)                       3月           --       -0.3%
                     (较上年同期)                                 --       -0.5%
             制造业产出(较前月)                                   --       -1.1%
                       (较上年同期)                               --       -1.8%
    
    5月12日(四)
    0530 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月)   5月终值           --       +0.8%
                                     (较上年同期)                 --       -0.1%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     3月           --       -0.8%
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       38.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    5月           --       33.90
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       54.40
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       50.00
    1100 英国央行利率决定                           5月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        5月           --       0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    (完)   
    
      
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