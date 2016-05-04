欧洲经济指标预测--5月5日-5月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月2日当周 5月5-9日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 4月 -0.4% +2.6% (较上年同期) 截至4月的三个月 +9.6% +10.1% 5月5日(四) 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 53.5 53.7 5月6日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月9日当周 5月9日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 3月 -- -1.2% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.9% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 5.7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -- -0.7% 5月10日(二) 0545 瑞士未经季节调整失业率 4月 -- 3.6% 经季节调整失业率 -- 3.5% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -- -0.5% 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 3月 -- +1.3% 经季节调整后进口(较前月) -- +0.4% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) -- 顺差198 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月底 -- 赤字255.8 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- -1.0% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 3月 -- 逆差33.57 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差119.6 5月11日(三) 0830 英国工业生产(较前月) 3月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 制造业产出(较前月) -- -1.1% (较上年同期) -- -1.8% 5月12日(四) 0530 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- +0.8% (较上年同期) -- -0.1% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 -- -0.8% (较上年同期) -- +0.8% 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 38.30 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 33.90 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 54.40 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 50.00 1100 英国央行利率决定 5月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结