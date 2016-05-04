路透基点：阔别市场五年，美的控股寻求三年3.3亿美元贷款--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，阔别市场将近五年的中国家电制造商--美的国际控股有限公司重返贷款市场，目前正寻求三年3.3亿美元融资。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)将担任牵头行兼簿记行(MLAB)，负责交易的承销与先行融资等作业。

深圳挂牌的母公司美的集团担任贷款担保人，贷款提供利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码90个基点。剩余的平均年限为2.83年。

受邀银行承贷金额3,500万美元或以上，可获得综合收益114.73个基点及牵头行兼簿记行头衔，前端费70个基点；承贷2,000-3,400万美元者，可获得综合收益112.97个基点及牵头行头衔，前端费65个基点；承贷1,000-1,900万美元者，可获得综合收益111.20个基点及主办行头衔，前端费60个基点。

贷款将用于一般企业用途。5月11日将进行实地访查与银行报告。

5月27日为承贷决定期限，预定6月6日当周签约。

借款方前次在市场寻求贷款是在2011年8月，当时是相当于2.35亿美元的三年期定期贷款；最高综合收益270个基点，利息较Libor加码215个基点，平均年限为2.25年。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行中国银行(香港)、法国巴黎银行及汇丰控股。那也是美的首度寻求海外贷款。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)