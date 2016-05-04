中国债市动态：现券收益率窄幅整理，10年国债招标符合预期未引波澜

路透上海5月4日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅波动，市场注意力聚集于国债招标。因大行控盘集中而备受关注的10年期国债，中标利率2.90%基本符合预期，未引二级波澜。

交易员称，随着小长假后流动性改善，现券情绪好转；但在经济企稳预期下，收益率续降动力不足，后市有待更多数据指引方向。

中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标利率2.30%，接近2.29%的预测均值；同时招标的10年期品种，中标利率2.90%，此前市场预测均值为2.89%。两期债边际中标利率分别为2.36%和2.94%，对应投标倍数2.07倍和3.07倍。

“(10年国债)这个券被大佬守着了，不太好做了；二级基本没啥反应，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员表示，早间长债平稳，收益率基本持平于昨日尾盘，大家均在观望国债招标情况；不过因流动性向好，利率债短端收益率续有小幅下降。

他认为，后续市场焦点将转移至5月经济数据，如数据走弱不排除会有一些交易性机会。

公开市场方面，中国央行周三进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，单日净回笼200亿元。 此外，中国央行周二公告称，将从5月起在每月月初对三家政策性银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款(PSL)。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3725%/3.3650%，上日尾盘为3.3725%/3.3675%。