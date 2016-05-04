中国货币市场：资金向宽回购利率变化有限，PSL常态化操作加固平稳预期

路透上海5月4日 - 中国银行间市场周三资金面宽松格局不改，主要回购利率变化有限。交易员表示，营改增细则消解疑虑后，资金继续向宽，七天回购利率开盘亦稳步回落，场内大行供给充足，流动性暂维持平稳无忧。

他们并表示，明日虽将例行缴准但预计难撼动资金面宽松局面，同时央行公告称自5月起常态化操作PSL，进一步巩固市场平稳预期；5月资金面来看，除了缴税因素外，短期暂难看到更多扰动因素。

央行周二公告称，4月，国开行根据棚改贷款的发放和回收进度归还抵押补充贷款（PSL）36亿元。从5月起，央行在每月月初对三家政策性银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款。4月末抵押补充贷款余额为13,911.89亿元。 另据业内人士透露，PSL利率继续持平于2.75%。

上海一银行交易员称，“还是松的，现在大家都没啥动静了，挺平衡的吧。”

北京一银行交易员亦表示，营改增的担心没有了，七天回购开盘也下来了，月初资金面应该问题不大，明天看看缴准的影响，不过估计也是大行稍微有点扰动，其它机构感觉不明显。

在5月起全面实施营改增前，中国财政部、税务总局发布通知明确，质押式买入返售金融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。

央行公开市场今日进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼200亿元。据路透统计，本周共有5,800亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期1,200亿元。

上海另一交易员称，5月资金面整体应该还可以，即便有缴税扰动，但也不会有4月份上缴量大，目前还看不到其它的抽紧因素；而且公开市场滚动操作也算平稳过渡。

他并表示，央行还表示要从5月份起开始每月操作PSL,至少也是对资金面积极的支撑因素，长期资金的定期投放补充流动性，因此看来这个月降准的概率是在下降了。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9935 1.9875 +0.60

七天 2.3110 2.3027 +0.83

14天 2.7483 2.7382 +1.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 1.0000 +100.00

七天 2.1350 1.7950 +34.00

14天 2.1150 1.5200 +59.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.4500 2.3700 +8.00

14天 2.8000 2.8200 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.0033 -0.33

七天 2.3280 2.3400 -1.20

三个月 2.8990 2.9044 -0.54