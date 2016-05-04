版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 13:01 BJT

《全球汇市》日圆/美元自18个月高点回落，大涨过后稍事歇息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1486  1.1495  -0.08  +5.76  1.0860
    美元/日圆            107.16  106.59  +0.53 -10.92  120.30
    欧元/日圆         123.06  122.52  +0.44  -5.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9563  0.9536  +0.28  -4.54  1.0018
    英镑/美元            1.4539  1.4533  +0.04  -1.35  1.4738
    美元/加元            1.2715  1.2719  -0.03  -8.12  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5086  6.5027  +0.09  -0.90  6.5680
    澳元/美元            0.7495  0.7483  +0.16  +3.02  0.7275
    新西兰元/美元        0.6883  0.6912  -0.42  +0.85  0.6825
    澳元/日圆         80.330  79.730  +0.75  -8.32  87.620
    新西兰元/日圆     73.750  73.610  +0.19 -10.04  81.980
    英镑/日圆         155.82  154.90  +0.59 -12.08  177.22
    澳元/新西兰元     1.0887  1.0821  +0.61  +2.09  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/许娜/刘秀红/陈宗琦/徐文焰；审校 张荻/龚芳/王兴亚/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐