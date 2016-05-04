《全球汇市》日圆/美元自18个月高点回落，大涨过后稍事歇息

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1486 1.1495 -0.08 +5.76 1.0860 美元/日圆 107.16 106.59 +0.53 -10.92 120.30 欧元/日圆 123.06 122.52 +0.44 -5.68 130.47 美元/瑞郎 0.9563 0.9536 +0.28 -4.54 1.0018 英镑/美元 1.4539 1.4533 +0.04 -1.35 1.4738 美元/加元 1.2715 1.2719 -0.03 -8.12 1.3839 美元/离岸人民币 6.5086 6.5027 +0.09 -0.90 6.5680 澳元/美元 0.7495 0.7483 +0.16 +3.02 0.7275 新西兰元/美元 0.6883 0.6912 -0.42 +0.85 0.6825 澳元/日圆 80.330 79.730 +0.75 -8.32 87.620 新西兰元/日圆 73.750 73.610 +0.19 -10.04 81.980 英镑/日圆 155.82 154.90 +0.59 -12.08 177.22 澳元/新西兰元 1.0887 1.0821 +0.61 +2.09 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/许娜/刘秀红/陈宗琦/徐文焰；审校 张荻/龚芳/王兴亚/艾茂林)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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