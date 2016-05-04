台湾股市：再跌1.3%续创两个半月新低，台币挫跌令外资撤出疑虑升温

路透台北5月4日 - 台湾股市周三再收挫1.3%至两个半月新低，为连五日收跌。分析师表示，近期外资操作心态偏向保守，加以台币兑美元 午盘暂收贬1.29角报32.334，市场对外资撤出的疑虑升高，带动大盘指数开低后一路走低，终场失守8,200点大关。

台湾加权股价指数 收挫1.31%至8,185.47点，此前收盘低位为2月15日的8,066.51点；今日成交初值 为807.87亿台币，上交易日修正后为795.42亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，由于亚洲主要国家大盘指数皆仍在季线之上，惟有台股跌深离季线(8,376点)已有段距离，市场正在酝酿跌深反弹契机，预估明日指数主要区间落在8,100-8,400点间。

〞现在不用看低档，随时有机会跌深反弹，只是弹高没量就要逢高减码。〞他说。

此外，安联中华新思路基金经理人许廷全表示，台股近来受到国内外总经数据与货币政策的干扰，走势明显较为震荡。且外资在台指期净多单部位已开始下滑，显示盘面追价力道不足，资金的态度趋于观望，预计指数将延续大区间整理格局。

他表示，由于库存调整的效应已进入尾声，在基本面的利多消息释出前，面对指数高档呈压的短线波动，建议聚焦在获利维持稳健成长、评价相对合理、殖利率3%以上的高现金殖利率股，体质稳健且有股息保护，可望持续获得资金关注。