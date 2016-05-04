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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 14:46 BJT

台湾债市：10年增额债殖利率收跌，因台股重挫引发央行续降息预期

* 10年105/4R期殖利率收跌，盘中一度创新低
    * 台股大跌引发市场对央行续降息的预期
    * 105/4R区间暂看0.830-0.850%

    路透台北5月4日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周三收
盘下跌，因股市重挫。交易员表示，台债盘初随着美债殖利率下跌，尾盘更因台股收跌达1.
31%，促使台债10年券盘中跌破此期券新低。
    
    交易员表示，市场认为520新总统就职前后股市若持续不振，央行6月继续降息的机会就
会大升，藉此挽救疲弱的经济。此外，今日也是空单最后回补日，空单回补买盘也使尾盘殖
利率跌幅扩大。
    
    〞这是最近以来，债市看来最有方向的一天，〞一位大型证券商交易主管说。105/4增
额发行券殖利率今日一度创0.8372%盘中新低。
     
    他们也认为，目前市场对于台湾央行6月是否降息已有不同意见，就算央行6月降息，很
多人也认为会是本次降息循环的最后一次，这使得买盘迟疑。但若股市持续低迷不振，重视
股市表现的央行就有可能持续降息，这激励了多方较踊跃进场。
    
    台湾央行3月时连续第三次降息半码，目前重贴现率在1.5%。若是台湾央行6月再降息半
码，重贴现率会降至1.375%，步步逼近台湾重贴现率的历史低位--1.25%。台湾指标利率一
览表请见 
    
    主计总统上周五公布今年首季GDP为衰退0.84%，劣于市场预估的衰退0.6%，并为连续第
三季衰退。 不过一般认为下半年经济会优于上半年，这使得央行在9月降息的
预期大减。
    
    台股周三再收挫1.3%至两个半月新低，为连五日收跌。分析师表示，近期外资操作心态
偏向保守，加以台币兑美元TWD=TP午盘暂收贬1.29角报32.334，市场对外资撤出的疑虑升高
，带动大盘指数开低后一路走低，终场失守8,200点大关。 
     
    美国公债收益率周二普降，至近两周最低水准；此前中国公布的数据疲弱，且澳洲意外
降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。指标10年期公债US10YT=RR
收益率报1.798%，低于周一的1.865%。 
      
    交易员预估，明日105/4R殖利率区间暂看在0.830-0.850%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
  10  105/4R                      -1.63     0.8377%  0.8372-0.8492%     160.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10    105/4R                       0.8377%
   5     105/5                       0.5450%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)            

 (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)

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