台湾债市：10年增额债殖利率收跌，因台股重挫引发央行续降息预期

* 10年105/4R期殖利率收跌，盘中一度创新低 * 台股大跌引发市场对央行续降息的预期 * 105/4R区间暂看0.830-0.850% 路透台北5月4日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周三收 盘下跌，因股市重挫。交易员表示，台债盘初随着美债殖利率下跌，尾盘更因台股收跌达1. 31%，促使台债10年券盘中跌破此期券新低。 交易员表示，市场认为520新总统就职前后股市若持续不振，央行6月继续降息的机会就 会大升，藉此挽救疲弱的经济。此外，今日也是空单最后回补日，空单回补买盘也使尾盘殖 利率跌幅扩大。 〞这是最近以来，债市看来最有方向的一天，〞一位大型证券商交易主管说。105/4增 额发行券殖利率今日一度创0.8372%盘中新低。 他们也认为，目前市场对于台湾央行6月是否降息已有不同意见，就算央行6月降息，很 多人也认为会是本次降息循环的最后一次，这使得买盘迟疑。但若股市持续低迷不振，重视 股市表现的央行就有可能持续降息，这激励了多方较踊跃进场。 台湾央行3月时连续第三次降息半码，目前重贴现率在1.5%。若是台湾央行6月再降息半 码，重贴现率会降至1.375%，步步逼近台湾重贴现率的历史低位--1.25%。台湾指标利率一 览表请见 主计总统上周五公布今年首季GDP为衰退0.84%，劣于市场预估的衰退0.6%，并为连续第 三季衰退。 不过一般认为下半年经济会优于上半年，这使得央行在9月降息的 预期大减。 台股周三再收挫1.3%至两个半月新低，为连五日收跌。分析师表示，近期外资操作心态 偏向保守，加以台币兑美元TWD=TP午盘暂收贬1.29角报32.334，市场对外资撤出的疑虑升高 ，带动大盘指数开低后一路走低，终场失守8,200点大关。 美国公债收益率周二普降，至近两周最低水准；此前中国公布的数据疲弱，且澳洲意外 降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。指标10年期公债US10YT=RR 收益率报1.798%，低于周一的1.865%。 交易员预估，明日105/4R殖利率区间暂看在0.830-0.850%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.63 0.8377% 0.8372-0.8492% 160.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8377% 5 105/5 0.5450% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如/詹静宜; 审校 杨淑祯)