《中国新债预测》国开行10及20年增发债均值3.36%和3.96%，料需求平稳

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间：5月5日14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行和券商) * 预测区间：3.34%-3.40%；3.90%-4.02% * 预测均值: 3.36%；3.96% 路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。 路透调查显示，营改增对金融债免税的利好效应已基本释放完毕，后市研判重归基本面走向 判断及政策预期，而短期市场仍难看到持续走强动力。 市场人士预计，明日两期新债需求仍相对平稳，定位接近或略低于二级市场，收益率预 测均值分别为3.36%和3.96%。 上海一银行交易员表示，五一假期前夕财政部明确营改增后对金融债免征增值税，二级 市场金融债受此提振收益率昨日明显下行，不过利好效应短期已基本发酵完毕，今日金融债 “基本不怎么动了。” 在5月起全面实施营改增前，中国财政部、税务总局发布通知明确，质押式买入返售金 融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.3652%和3.9847%。 两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券 最新报价收益率3.3 675%/3.3625%；剩余期限近20年的160205券 最新报价收益率4.05%/3.96%。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利 率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 ----------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 5月5日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5/9 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 5/6-5/9 上市日 5/11 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% -----------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)