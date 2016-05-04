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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 16:06 BJT

《中国新债预测》国开行10及20年增发债均值3.36%和3.96%，料需求平稳

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
    * 招标时间：5月5日14:30-15:30
    * 受访人数：10位(银行和券商)
    * 预测区间：3.34%-3.40%；3.90%-4.02%
    * 预测均值: 3.36%；3.96%

    路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。
路透调查显示，营改增对金融债免税的利好效应已基本释放完毕，后市研判重归基本面走向
判断及政策预期，而短期市场仍难看到持续走强动力。
    
    市场人士预计，明日两期新债需求仍相对平稳，定位接近或略低于二级市场，收益率预
测均值分别为3.36%和3.96%。
    
    上海一银行交易员表示，五一假期前夕财政部明确营改增后对金融债免征增值税，二级
市场金融债受此提振收益率昨日明显下行，不过利好效应短期已基本发酵完毕，今日金融债
“基本不怎么动了。”
    
    在5月起全面实施营改增前，中国财政部、税务总局发布通知明确，质押式买入返售金
融商品、持有政策性金融债券属于金融同业往来利息收入，将不在增值税征收范围内。 
    
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期
最新收益率为3.3652%和3.9847%。
    
    两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券 最新报价收益率3.3
675%/3.3625%；剩余期限近20年的160205券 最新报价收益率4.05%/3.96%。
    
    明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利
率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。    
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期和第五期增发债
    -----------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        5月5日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5/9
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          5/6-5/9
    上市日          5/11
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    -----------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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