《路透晚报》--5月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》外需疲弱4月出口料再转为负增长，进口降幅续收窄

路透综合38家机构预测中值结果显示，中国4月出口同比增速将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱。

--《中国数据观测》4月通胀温和工业增速略放缓，投资步伐进一步加快

路透综合逾30家机构预测中值结果显示，随着稳增长政策效果进一步显现，中国4月经济数据继续向好，工业环比继续改善，但受高基数和春节错位效应消褪因素影响，同比增速可能略有放缓。

--《中国数据观测》4月新增贷款料回落至9,000亿，M2增速同比略升

路透调查的33家机构预测中值显示，中国4月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月的13,700亿降逾三成，但高于去年同期7,000亿元的水平。市场机构认为，季节性因素是4月新增贷款回落的主要原因。

--《焦点》中俄央行大力购买黄金以分散储备，其他央行兴趣减退

根据国际货币基金组织(IMF)数据，中国和俄罗斯央行为了分散储备，过去两年占到央行购买黄金总量的85%，而其他多数央行的黄金需求消退。

--中国央行：黄金进出口准许证6月起将实行“非一批一证”管理试点

中国央行公告称，将和海关总署开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，从6月1日起，黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以申请“非一批一证”准许证。

--中国经济：整体投资下行压力不容忽视，将着力扩大合理有效投资--发改委

中国国家发改委表示，一季度在加强供给侧结构性改革和促投资稳增长政策“组合拳”带动下，整体投资形势继续好转；但同时也要看到整体投资下行压力仍不容忽视。

【金融】

--路透调查：中国5月资金面预期谨慎，但债市调整情绪缓和走势趋乐观

2016年第五期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行5月将维持基准利率和准备金率不变。中国央行货币政策宽松力度今年可能不及预期，展望机构对5月资金面预期较为谨慎，不过对债市的调整情绪明显缓和。

--中国央行：4月共开展MLF操作7,150亿元，SLF操作7.6亿元--公告

中国央行公告称，4月对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共7,150亿元人民币，其中三个月期3,115亿元，六个月期4,035亿元，利率分别为2.75%和2.85%，均与上期持平；同时收回到期中期借贷便利5,510亿元。

--中国资管：3月末资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币--基金业协会

中国证券投资基金业协会数据显示，截至3月31日，基金管理公司及其子公司、证券、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币，其中基金管理公司及其子公司专户业务规模和证券公司资管业务规模分别达到14.34万亿元和13.73万亿元。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债均值3.36%和3.96%，料需求平稳

中国国家开发银行将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，营改增对金融债免税的利好效应已基本释放完毕，后市研判重归基本面走向判断及政策预期，而短期市场仍难看到持续走强动力。

--中国货币市场：资金向宽回购利率变化有限，PSL常态化操作加固平稳预期

中国银行间市场资金面宽松格局不改，主要回购利率变化有限。交易员表示，营改增细则消解疑虑后，资金继续向宽，七天回购利率开盘亦稳步回落，场内大行供给充足，流动性暂维持平稳无忧。

--中国债市动态：现券收益率窄幅整理，10年国债招标符合预期未引波澜

中国银行间债市早盘现券收益率窄幅波动，市场注意力聚集于国债招标。因大行控盘集中而备受关注的10年期国债，中标利率2.90%基本符合预期，未引二级波澜。

--中国公开市场：今日进行1,000亿元七天逆回购，单日净回笼200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼200亿元。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.5356%，10年3.5891%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期增发债中标收益率分别为3.5356%和3.5891%，对应的投标倍数为3.90倍和3.72倍。

--新债招标：中国一年国债中标利率2.30%，10年期2.90%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的一年期固息国债，中标 利率2.30%，接近2.29%的预测均值；同时招标的10年期品种，中标利率2.90%，此前市场预 测均值为2.89%。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再延长三周，为第九次延期

中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长三周至5月24日结束，这已是10中钢债回售登记第九次延期。

【外汇】

--中国汇市：人民币收贬逾200点，美指继续反弹施压人民币

人民币兑美元即期收贬逾200点，突破6.5关口；中间价则大幅下调近400点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。日内美指走升，且购汇依然偏多，令人民币汇价走贬。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指近收平，缺乏明显驱动因素大盘震荡盘整

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，目前国内经济正在复苏，但是复苏力度不强，短期消息面亦淡静令股市缺乏明显驱动因素，大盘以震荡盘整为主。今日大宗商品期货价格继续出现明显回落，拖累场内相关板块，煤炭股领跌市场。

--《焦点》大宗商品期货价格回落，表明中国在打击投机活动中首战告捷

中国监管当局目前似乎已经成功戳破钢铁和其他大宗商品期货形成的小型泡沫，吓退上个月疯狂涌入将煤炭、棉花等原材料价格大幅推升的投机客。

--香港个股：万达商业考虑在A股借壳上市--消息

据两位知晓情况的消息人士透露，大连万达商业地产股份有限公司在上海证交所进行首次公开发行(IPO)的计划若不能很快获监管放行，则可能会寻求借壳上市。

--香港个股：港交所委任前高盛证券高管郭家强为现货交易主管，今天履新