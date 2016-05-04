欧股业绩：法国兴业公布新一轮缩减成本措施，乐观看待2016年表现

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透调查分析师原本平均预期净利下降7.7%至8.01亿欧元。
“2016年，多样化的业务模式、削减成本力度加大以及资产质量稳健，应有利于该公司保持这种商业和财务表现，”该银行称。
2月初该公司警告称，今年可能无法达到股东权益报酬率(ROE)10%的目标，这打压其股价跌近13%。
法国兴业银行计划今年稳定其整体成本基础，继续推进最近宣布的法国零售网络投资计划。该网络第一季获得逾1,000个企业客户和逾61,000位在线银行Boursorama客户。
除了投资银行业务外，其他所有业务不良贷款拨备均同比下降。投资银行业务为油气行业坏账拨备1.4亿欧元，高于上年同期的5,000万欧元。
贷款损失拨备下降，帮助提高了法国零售和其他市场的获利。
由于贷款需求强劲，法国兴业银行国际零售和金融服务部门净利增长一倍，其中包括东欧和非洲的业务。(完) (编译 张明钧/李爽 审校 张荻/王颖)
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