欧股业绩：法国兴业公布新一轮缩减成本措施，乐观看待2016年表现

路透调查分析师原本平均预期净利下降7.7%至8.01亿欧元。

“2016年，多样化的业务模式、削减成本力度加大以及资产质量稳健，应有利于该公司保持这种商业和财务表现，”该银行称。

2月初该公司警告称，今年可能无法达到股东权益报酬率(ROE)10%的目标，这打压其股价跌近13%。

法国兴业银行计划今年稳定其整体成本基础，继续推进最近宣布的法国零售网络投资计划。该网络第一季获得逾1,000个企业客户和逾61,000位在线银行Boursorama客户。

除了投资银行业务外，其他所有业务不良贷款拨备均同比下降。投资银行业务为油气行业坏账拨备1.4亿欧元，高于上年同期的5,000万欧元。

贷款损失拨备下降，帮助提高了法国零售和其他市场的获利。