澳洲股市：受获利了结打压收低逾1.5%，矿业股领跌

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透悉尼5月4日 - 澳洲股市周三下挫逾1.5%，资源类股受挫尤为严重，因投资者担心金属价格进一步走低，并且一项法院诉讼案拖累矿业巨头必和必拓 大跌，进而打压大盘。
指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌82.74点至5,271.10点，跌幅1.55%，投资者对澳洲央行周二降息至纪录新低引发的强劲涨势进行获利了结。
必和必拓股价重挫逾9%，创2009年以来最大单日跌幅，因巴西联邦检察官周二就11月的尾矿坝垮塌事故，针对铁矿石企业Samarco及其所有者淡水河谷 和必和必拓提起高达1,550亿雷亚尔(435.6亿美元)的民事诉讼。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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