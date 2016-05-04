新兴汇市：经济增长放缓和通胀担忧打击亚币，马币领跌

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.91 106.59 -0.30 +12.52 120.30 坡元 1.3534 1.3521 -0.10 +4.74 1.4175 台币 32.349 32.205 -0.45 +2.22 33.066 韩元 1153.69 1140.20 -1.17 +1.84 1174.95 泰铢 35.09 34.91 -0.51 +2.65 36.02 菲律宾披索 47.05 46.85 -0.43 -0.32 46.90 印尼卢比 13225.00 13190.00 -0.26 +4.23 13785.00 印度卢比 66.53 66.42 -0.17 -0.57 66.15 马币 3.9830 3.9270 -1.41 +7.71 4.2900 人民币 6.4976 6.4928 -0.07 -0.08 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张明钧/张若琪 审校 于春红/白云)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选