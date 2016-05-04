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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 14:55 BJT

新兴汇市：经济增长放缓和通胀担忧打击亚币，马币领跌

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            106.91    106.59   -0.30  +12.52    120.30
    坡元            1.3534    1.3521   -0.10   +4.74    1.4175
    台币          32.349    32.205   -0.45   +2.22    33.066
    韩元           1153.69   1140.20   -1.17   +1.84   1174.95
    泰铢             35.09     34.91   -0.51   +2.65     36.02
    菲律宾披索       47.05     46.85   -0.43   -0.32     46.90
    印尼卢比      13225.00  13190.00   -0.26   +4.23  13785.00
    印度卢比       66.53     66.42   -0.17   -0.57     66.15
    马币            3.9830    3.9270   -1.41   +7.71    4.2900
    人民币          6.4976    6.4928   -0.07   -0.08    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/张明钧/张若琪 审校 于春红/白云)

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