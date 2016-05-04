全球金市：金价由15个月高点进一步下滑，因美元持坚

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
以下是0645GMT报价： 价格 变动 涨跌% 现货金 1281.1 -4.5 -0.35 现货银 17.296 -0.12 -0.69 现货铂金 1058.5 -2.5 -0.24 现货钯金 602.45 -3.3 -0.54 COMEX期金 1283.4 -8.4 -0.65 COMEX期银 17.335 -0.164 -0.94 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 张若琪/孙茉莉/艾茂林)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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