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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 15:05 BJT

全球金市：金价由15个月高点进一步下滑，因美元持坚

以下是0645GMT报价：
    
                      价格     变动      涨跌%
    现货金          1281.1     -4.5     -0.35
    现货银          17.296    -0.12     -0.69
    现货铂金        1058.5     -2.5     -0.24
    现货钯金        602.45     -3.3     -0.54
    COMEX期金       1283.4     -8.4     -0.65
    COMEX期银       17.335   -0.164     -0.94
    
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 李春喜/高琦 审校 张若琪/孙茉莉/艾茂林)

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