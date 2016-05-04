《汇市简讯》英镑/美元在200小时移动均线附近遇阻

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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0641GMT -
* 英镑/美元回升势头在200小时移动均值1.4556附近遇阻
* 亚洲时段交投区间是1.4520-58
* 英国4月建筑业PMI定于0830GMT公布，预计从54.2降至54.0
* TNS民调显示，英国“留欧”支持率39%，“脱欧”支持率36%(上次调查分别为38%和34%)
* 去留支持率接近，不确定性升高，对英镑走势不是好事
* 大涨至1.4770轧平了很多空仓，修正可能结束
(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李爽)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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