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市场报道 | 2016年 5月 4日 星期三 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在200小时移动均线附近遇阻

0641GMT -

* 英镑/美元回升势头在200小时移动均值1.4556附近遇阻

* 亚洲时段交投区间是1.4520-58

* 英国4月建筑业PMI定于0830GMT公布，预计从54.2降至54.0

* TNS民调显示，英国“留欧”支持率39%，“脱欧”支持率36%(上次调查分别为38%和34%)

* 去留支持率接近，不确定性升高，对英镑走势不是好事

* 大涨至1.4770轧平了很多空仓，修正可能结束

(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李爽)

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