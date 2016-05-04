更新版 1-台湾货币市场：资金转趋宽松，短票及RP利率呈松动迹象拆款利率持稳

* 大型银行续供资金，拆款利率持稳

* 资金宽松，部分短票利率跌破0.30%

* 资金续涌RP市场，利率开始松动 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 罗两莎

路透台北5月4日 - 台湾银行间拆款利率周三大致持稳。资金调度人士指出，今天市场两大金主都有供应资金，使市场资金转趋宽松，且因时值月初，大部分金融机构都不太缺钱，拆款需求量不大。

他们表示，今天除小型银行和票券商有小量拆借需求，大部分银行都没有缺口，上门要钱的电话变少了，即使主动打电话推销资金大家都说不缺钱。

〞早上没有做，也没有人来找我，打电话去推销也没有人要。〞一位大型商银资调人员说。

一大型银行资调人员则说，市场资金虽充沛，惟分配不均，部分小型银行和票券商仍有拆借需求，利率大致持稳；对银行拆出利率一周落在0.25-0.27%，拆给票券商则在0.30%。

另有两位中型银行资调人员均指出，今天拆款市场交易明显转趋清淡，几乎没做交易，正好趁此空档稍微休息一下。

本地时间18:22 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.356 32.205 台湾加权股价指数<.TWII 8,185.47 8,294.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.240%

--一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.300%

--两周拆款利率区间 0.220-0.310% 0.260%

**短票利率持稳**

短票方面，票券商交易员指出，在两大金主持续供给资金之下，今天市场资金更趋宽松，加上发票量较大，各大行库均踊跃买票，利率大致持稳在0.30%，少数则在0.30%以下。

〞今天银行比较多钱，一直打来问有没有票，我们只好一直、一直告诉他们等有票再通知。〞一位大型票券商交易员员说。

另一票券商交易员亦称，今天短票利率没有太大变化，只有一个价：0.30%；但已经有人开始把利率拉低至0.29%。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.28%及0.29%；上日则为0.30%。

台湾央行周三共发行4,813亿台币定存单(包含364天期1,600亿台币) ，与今日存单到期金额3,217亿相较，定存单发行余额增加1,596亿台币。

本周到期央行定存单金额共8,734.50亿台币，余日分别为：周四2,932.5亿及周五1,239亿。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率为0.302%，区间在0.28-0.38%；前日则在0.337%，区间落在0.28-0.36%；成交量为59.95亿台币，前日是64.58亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为267亿台币，累积超额准备267亿台币、加计前期1%的超额准备为1,441亿台币。

明日(5日)Morgan Stanley将发行30年期美元计价债券，金额为3亿美元。

**RP市场利率大致持稳**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天市场资金转趋宽松，投信公司持续涌入大巨额资金，利率虽持稳，但已出现松动迹象，以与银行承做的债券RP利率为例，已有少数成交在0.30%以下。

〞今天蛮从容的，钱很多，水满满的，又可以游泳了，还可以做SPA(水疗)呢。〞一位大型票券商交易员说。

他并称，因银行体系资金明显偏多，今天开始压低对银行的RP利率，少数降0.30%以下。

一大型证券商交易员也说，〞今天市场资金突然爆多起来，利率暂时没下来，但有机会下来。〞

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在上日水准，落在0.30-0.31%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.37-0.39%，上日在0.39%。