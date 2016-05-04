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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 15:29 BJT

国际油市：油价企稳，中止两日连跌

尽管全球经济表现不济，但多数分析师预计油市将在今年下半年企稳。

巴克莱称，“未来几个月供应意外中断状况似乎不太可能减弱...”，而且“闲置产能降低，伊拉克和委内瑞拉供应中断风险加大，以及美国以外供应下降，意味着第四季油价平均水平会高于之前预期。”

该行称，预计布兰特油价今年平均每桶44美元，较此前预期上修5美元，并预计美国原油今年均价每桶42美元。

美国石油产量从去年夏天的逾960万桶/日的高峰，下滑至目前仅略高于890万桶/日。

不过根据美国石油协会(API)数据，4月29日止当周，美国原油库存增加130万桶，至5.397亿桶，足以因应全球将近一周的需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/刘秀红；审校 张明钧/杜明霞)

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