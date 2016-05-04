国际油市：油价企稳，中止两日连跌

尽管全球经济表现不济，但多数分析师预计油市将在今年下半年企稳。

该行称，预计布兰特油价今年平均每桶44美元，较此前预期上修5美元，并预计美国原油今年均价每桶42美元。

美国石油产量从去年夏天的逾960万桶/日的高峰，下滑至目前仅略高于890万桶/日。