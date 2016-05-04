国际油市：油价企稳，中止两日连跌

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
尽管全球经济表现不济，但多数分析师预计油市将在今年下半年企稳。
巴克莱称，“未来几个月供应意外中断状况似乎不太可能减弱...”，而且“闲置产能降低，伊拉克和委内瑞拉供应中断风险加大，以及美国以外供应下降，意味着第四季油价平均水平会高于之前预期。”
该行称，预计布兰特油价今年平均每桶44美元，较此前预期上修5美元，并预计美国原油今年均价每桶42美元。
美国石油产量从去年夏天的逾960万桶/日的高峰，下滑至目前仅略高于890万桶/日。
不过根据美国石油协会(API)数据，4月29日止当周，美国原油库存增加130万桶，至5.397亿桶，足以因应全球将近一周的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/刘秀红；审校 张明钧/杜明霞)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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