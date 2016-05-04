欧元债市：德国公债收益率回升，上日创下年内最大跌幅

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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“德债收益率涨幅很大，到了30个基点，所以大家都在等着建立多仓以及重回市场的理由，”ING资深利率策略师Martin Van Vliet说，“目前走势只是有点修正。”
10年期德国公债收益率 上升2个基点至0.22%，但比上周五接近的六周高位0.305%几乎低了10个基点。
欧元区范围内，10年券收益率走升1-3个基点，即将到来的债券供给对市场构成一定的压力。
德国今日稍晚将发行40亿欧元五年期公债，而法国将标售长期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/王洋; 审校 于春红)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。