欧元债市：德国公债收益率回升，上日创下年内最大跌幅

“德债收益率涨幅很大，到了30个基点，所以大家都在等着建立多仓以及重回市场的理由，”ING资深利率策略师Martin Van Vliet说，“目前走势只是有点修正。”

10年期德国公债收益率 上升2个基点至0.22%，但比上周五接近的六周高位0.305%几乎低了10个基点。

欧元区范围内，10年券收益率走升1-3个基点，即将到来的债券供给对市场构成一定的压力。

德国今日稍晚将发行40亿欧元五年期公债，而法国将标售长期公债。(完)

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