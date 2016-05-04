金属期市：铜价下跌，因全球制造业数据低迷削弱需求希望

“中国公布的制造业数据令人失望，在铜价过去几周大涨后，投资者心存疑虑，”澳新银行(ANZ)在研究报告中称。

“近期令人失望的经济数据让投资者担心市况是否有利于价格进一步上涨。未来几天应看到投资者结清部位。”

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.5%，报每吨4,896美元，扩大上一交易日2.6%的跌幅。上周五曾涨至一周高位5,073.50美元。

上海期铜 下滑1.1%，报每吨37,200元人民币(5,725美元)。

其他金属，期铝回吐4月部分涨幅。上海期铝 跌1.9%，上月涨逾7%。

渣打银行在研究报告中称，近期铝价上涨促使铝生产企业重启工厂，今年迄今已重启170万吨的年产能。

到目前为止，美元走强正在打压以美元计价的大宗商品的需求。

美元指数脱离周二触及的15个月低点，涨至三个交易日高位。(完)

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