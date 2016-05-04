《汇市简讯》美元/日圆在107.45-108.00区间卖盘充斥

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
0740GMT -
* 美元/日圆在亚洲时段大涨至107.45，据信107.00上方的大型止损买单被触发
* 在接近枢轴点107.41时涨势逐渐消退，但有可能测试107.98的费波纳奇技术位
* 技术面前景不确定，因周二的蜡烛线出现长尾
* 105.55是周二触及的数月新低，据传在105.50有一巨大买单
* 适逢日本黄金周假期，流动性缺乏，放大了波动幅度
* 技术图 tmsnrt.rs/1SLDmYB
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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