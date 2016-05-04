《汇市简讯》美元/日圆在107.45-108.00区间卖盘充斥

0740GMT -

* 美元/日圆在亚洲时段大涨至107.45，据信107.00上方的大型止损买单被触发

* 在接近枢轴点107.41时涨势逐渐消退，但有可能测试107.98的费波纳奇技术位

* 技术面前景不确定，因周二的蜡烛线出现长尾

* 105.55是周二触及的数月新低，据传在105.50有一巨大买单

* 适逢日本黄金周假期，流动性缺乏，放大了波动幅度

* 技术图 tmsnrt.rs/1SLDmYB

(完)

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