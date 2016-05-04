路透基点：台湾和大工业签订30亿台币五年期贷款，11家银行参与

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透香港5月4日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾上市的 和大工业股份有限公司签署了一笔30亿台币(9,300万美元)的五年期贷款 ，共11家银行参与这笔银团贷款。 台湾银行、玉山银行与台湾土地银行为牵头行兼簿记行，玉山银行为 额度代理行。 贷款于5月3日签约，分为两部分：A部分为12亿台币定期贷款，B部分 为18亿台币循环信贷。 A、B两部分利率皆为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加 码75个基点，税前保底利率设定在1.7%，最高前端费为12个基点。 和大工业以建物与机器服务作为担保品。 以下为各银行额度分配情形： 牵头行兼簿记行 金额(百万台币) 玉山银行 320 台湾银行 300 台湾土地银行 300 主办行 华南银行 300 参贷行 彰化银行 210 兆丰银行 210 台湾企银 210 合作金库银行 210 元大银行 210 第一银行 170 台中商银 170 台北富邦银行 170 永丰银行 120 安泰银行 100 总计 3,000 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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