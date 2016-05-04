路透基点：台湾和大工业签订30亿台币五年期贷款，11家银行参与

路透香港5月4日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾上市的 和大工业股份有限公司签署了一笔30亿台币(9,300万美元)的五年期贷款 ，共11家银行参与这笔银团贷款。 台湾银行、玉山银行与台湾土地银行为牵头行兼簿记行，玉山银行为 额度代理行。 贷款于5月3日签约，分为两部分：A部分为12亿台币定期贷款，B部分 为18亿台币循环信贷。 A、B两部分利率皆为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加 码75个基点，税前保底利率设定在1.7%，最高前端费为12个基点。 和大工业以建物与机器服务作为担保品。 以下为各银行额度分配情形： 牵头行兼簿记行 金额(百万台币) 玉山银行 320 台湾银行 300 台湾土地银行 300 主办行 华南银行 300 参贷行 彰化银行 210 兆丰银行 210 台湾企银 210 合作金库银行 210 元大银行 210 第一银行 170 台中商银 170 台北富邦银行 170 永丰银行 120 安泰银行 100 总计 3,000 (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)