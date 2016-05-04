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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 16:23 BJT

路透基点：台湾和大工业签订30亿台币五年期贷款，11家银行参与

路透香港5月4日 - 路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾上市的
和大工业股份有限公司签署了一笔30亿台币(9,300万美元)的五年期贷款
，共11家银行参与这笔银团贷款。    
    
    台湾银行、玉山银行与台湾土地银行为牵头行兼簿记行，玉山银行为
额度代理行。
    
    贷款于5月3日签约，分为两部分：A部分为12亿台币定期贷款，B部分
为18亿台币循环信贷。
    
    A、B两部分利率皆为较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加
码75个基点，税前保底利率设定在1.7%，最高前端费为12个基点。
    
    和大工业以建物与机器服务作为担保品。
    
    以下为各银行额度分配情形：
    
 牵头行兼簿记行      金额(百万台币)  
 玉山银行                  320      
 台湾银行                  300      
 台湾土地银行              300    
  
 主办行                          
 华南银行                  300    
  
 参贷行                           
 彰化银行                  210      
 兆丰银行                  210      
 台湾企银                  210      
 合作金库银行              210      
 元大银行                  210      
 第一银行                  170      
 台中商银                  170      
 台北富邦银行              170      
 永丰银行                  120      
 安泰银行                  100      
 总计                    3,000      (完)

 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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