中国债市动态：情绪谨慎现券收益率略升，口行债招标人气尚可

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透上海5月5日 - 中国银行间债市周四现券收益率略涨，随着此前营改增补丁利好消化完毕，消息面回归淡静，市场再度为谨慎情绪所笼罩；一级市场方面，三期进出口行债投标人气尚可，但长端定位稍高。交易员称，市场关注点移至后续经济数据，以期进一步印证基本面情况。
北京一基金交易员表示，五一小长假以来债市氛围有日渐降温之势，“不温不火；(周)二三四，一天不如一天”。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3825%/3.3775%，上日尾盘为3.3675%/3.3625%。
一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.0424%、3.2710%和3.5920%，对应投标倍数3.23倍、2.70倍和3.86倍。
“感觉配置有需求出来，倍数挺高；但中标利率不低，10年期有些高，市场成交在3.61%，中标结果出来有点上了，”华南一银行交易员称。
他并称，债市后续走势将回归基本面和政策预期。从此前中共中央政治局的表态来看，上层对经济的看法可能比市场乐观一些，但还有待数据发布后印证。
本周六起一周内(5月7日至14日)将有4月中国外汇储备、进出口、物价、投资等经济数据陆续出炉。路透综合38家机构预测中值结果显示，5月8日将公布的4月出口同比增速料将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱；进口同比降幅则料继续收窄。
中国国家主席习近平4月29日在中共中央政治局会议中表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报99.955元，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债主力合约T1609 收报98.370元，较上日结算价下跌0.03%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0694 1.0712 -0.17 +1.72 1.0513 美元/日圆 113.01 112.62 +0.35 -3.30 116.87 欧元/日圆 120.85 120.58 +0.22 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0029 1.0009 +0.20 -1.46 1.0178 英镑/美元 1.2355 1.2413 -0.47 +0.15 1.2336 美元/加元 1.3065 1.3041 +0.18 -2.72 1.3430 美元/离岸人民币 6.8088 6.8003 +0.12 -2.35 6.9726 澳元/美元