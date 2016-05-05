中国债市动态：情绪谨慎现券收益率略升，口行债招标人气尚可

路透上海5月5日 - 中国银行间债市周四现券收益率略涨，随着此前营改增补丁利好消化完毕，消息面回归淡静，市场再度为谨慎情绪所笼罩；一级市场方面，三期进出口行债投标人气尚可，但长端定位稍高。交易员称，市场关注点移至后续经济数据，以期进一步印证基本面情况。

北京一基金交易员表示，五一小长假以来债市氛围有日渐降温之势，“不温不火；(周)二三四，一天不如一天”。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3825%/3.3775%，上日尾盘为3.3675%/3.3625%。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年固息债，中标收益率分别为3.0424%、3.2710%和3.5920%，对应投标倍数3.23倍、2.70倍和3.86倍。

“感觉配置有需求出来，倍数挺高；但中标利率不低，10年期有些高，市场成交在3.61%，中标结果出来有点上了，”华南一银行交易员称。

他并称，债市后续走势将回归基本面和政策预期。从此前中共中央政治局的表态来看，上层对经济的看法可能比市场乐观一些，但还有待数据发布后印证。

本周六起一周内(5月7日至14日)将有4月中国外汇储备、进出口、物价、投资等经济数据陆续出炉。路透综合38家机构预测中值结果显示，5月8日将公布的4月出口同比增速料将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱；进口同比降幅则料继续收窄。

中国国家主席习近平4月29日在中共中央政治局会议中表示，当前经济运行保持在合理区间，但经济下行压力仍然较大，一些实体企业生产经营仍然困难，市场风险点增多。要实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持人民币汇率基本稳定。