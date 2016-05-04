《全球汇市》欧元及日圆大涨过后拉回，美元跌势暂歇

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
日圆上周创2008年以来最大单周涨幅，兑美元涨逾5%，因日本央行未扩大刺激举措。
外汇经纪商OANDA驻新加坡资深交易员Stephen Innes称，美国本周晚些时候公布就业数据前，空头轧平仓位可能暂时支撑美元兑日圆。
“目前有非常非常多的美元/日圆空仓，”Innes称。
美元指数 微升0.1%报93.040.
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1471 1.1495 -0.21 +5.63 1.0860
美元/日圆 107.06 106.59 +0.44 -11.01 120.30
欧元/日圆 122.81 122.52 +0.24 -5.87 130.47
美元/瑞郎 0.9570 0.9536 +0.36 -4.47 1.0018
英镑/美元 1.4492 1.4533 -0.28 -1.67 1.4738
美元/加元 1.2736 1.2719 +0.13 -7.97 1.3839
美元/离岸人民币 6.5088 6.5027 +0.09 -0.90 6.5680
澳元/美元 0.7477 0.7483 -0.08 +2.78 0.7275
新西兰元/美元 0.6876 0.6912 -0.52 +0.75 0.6825
欧元/瑞郎 1.0981 1.0976 +0.05 +0.87 1.0886
欧元/英镑 0.7914 0.7906 +0.10 +7.43 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2521 9.2628 -0.12 +0.89 9.1705
美元/挪威克朗 8.1322 8.1183 +0.17 -8.00 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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