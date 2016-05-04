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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 16:51 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬逾200点，美指继续反弹施压人民币

* 人民币收贬逾200点
    * 中间价大幅下调近400点
    * 国际美元大幅反弹
    * 人民币对一篮子货币继续贬值

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周三收贬逾200点，突破6.5关口；中间价则大幅下调近4
00点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。日内美指走升，且购汇依然偏多，令人
民币汇价走贬。
    
    他们并指出，最近美元指数波动较大，日内波动可达1%-2%，与之相较人民币中间价的波幅在正常范围内
。今日美指走升一方面是市场看好周五将公布的美国非农数据，另一方面美联储官员周二在发言中表示，美国
经济数据将对6月是否加息产生重要影响。
    
    “人民币整体是贬值的过程，虽然美元/人民币变动有限，但日复一日积累下来，人民币汇率指数是缓慢
下跌的。”一股份行交易员称。
    
    另有外资行交易员表示，机构自营盘看空人民币居多，尤其是人民币破6.5之后会有一定下行压力。

    路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅回调至96.56，人民币对美元、欧元、日元均有不同幅度的贬值
。

    全球汇市方面，日圆及欧元兑美元周三双双自长线高点回档，市场观望欧洲的景气调查报告，以及本周末
之前的多个美国就业数据，从中寻找最新交投方向。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元                   今日          上日          升贬
 即期成交价格                         6.5000        6.4743        -0.40%
 中间价                               6.4943        6.4565        -0.58%
 成交额                         203.94亿美元  210.38亿美元              
 日内波动幅度(pips)                       91     日高6.493    日低6.5021
 今年以来升贬幅度                                                 -0.10%
 2005年汇改以来升贬幅度                                           27.33%
 一年期美元/人民币掉期                  +675                            
                                                            
 
    离岸人民币市场
  
 工具                              今日    上日
 CNH即期                         6.5107  6.5044
 一年期NDF                        6.678  6.6583
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4957；交易中心自1月4日起，每天公布12次
参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。   
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）  

 (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌/黄凯)

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