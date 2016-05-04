更新版 1-中国汇市：人民币收贬逾200点，美指继续反弹施压人民币

* 人民币收贬逾200点 * 中间价大幅下调近400点 * 国际美元大幅反弹 * 人民币对一篮子货币继续贬值 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周三收贬逾200点，突破6.5关口；中间价则大幅下调近4 00点。交易员称，因国际美元大幅反弹，中间价的调整基本符合预期。日内美指走升，且购汇依然偏多，令人 民币汇价走贬。 他们并指出，最近美元指数波动较大，日内波动可达1%-2%，与之相较人民币中间价的波幅在正常范围内 。今日美指走升一方面是市场看好周五将公布的美国非农数据，另一方面美联储官员周二在发言中表示，美国 经济数据将对6月是否加息产生重要影响。 “人民币整体是贬值的过程，虽然美元/人民币变动有限，但日复一日积累下来，人民币汇率指数是缓慢 下跌的。”一股份行交易员称。 另有外资行交易员表示，机构自营盘看空人民币居多，尤其是人民币破6.5之后会有一定下行压力。 路透计算的周三CFETS人民币汇率指数小幅回调至96.56，人民币对美元、欧元、日元均有不同幅度的贬值 。 全球汇市方面，日圆及欧元兑美元周三双双自长线高点回档，市场观望欧洲的景气调查报告，以及本周末 之前的多个美国就业数据，从中寻找最新交投方向。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5000 6.4743 -0.40% 中间价 6.4943 6.4565 -0.58% 成交额 203.94亿美元 210.38亿美元 日内波动幅度(pips) 91 日高6.493 日低6.5021 今年以来升贬幅度 -0.10% 2005年汇改以来升贬幅度 27.33% 一年期美元/人民币掉期 +675 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5107 6.5044 一年期NDF 6.678 6.6583 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4957；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌/黄凯)