香港房地产：4月住宅成交按月回升九成，惟首四个月成交按年仍减半

路透香港5月4日 - 香港土地注册处周三发表数字显示，4月送交注册的住宅楼宇买卖合约按月回升九成，相关成交金额亦按月大增一倍，两者均为九个月来最高。

4月送交注册的住宅楼宇买卖合约由3月的2,369份回升至4,494份，比对去年同月仍小跌1.2%；成交金额由3月份的171.06亿港元反弹至4月的344.94亿港元，同比低1.2%。

受市况转弱，加上农历年等因素影响，香港的住宅成交宗数于今年2月挫跌至1,807宗，创有纪录以来的新低后，3月和4月的成交宗数已逐渐回升。

今年首四个月，住宅楼宇买卖宗数为10,715宗，比去年同期的21,317宗大跌近一半。

此外，据物业代理利嘉阁地产今天发布的数据，4月份全港50个指标屋苑的加权平均实用尺价报10,951港元，较3月份微升0.6%，为连跌七个月后首度出现回升。

利嘉阁地产总裁廖伟强表示，低价二手楼盘经过一轮吸纳后，货源骤减，楼价遂相对企稳，不过目前不见得业主有条件进一步提价或反价，故料短期楼价继续倾向平稳发展。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始回落。政府上周发布的数据显示，3月份全港私人住宅楼价指数连续第六个月下跌，按月跌幅1.3%虽比2月的1.9%稍缓，但指数创一年半来新低，亦较去年9月的历史高位回落近12%。同时，截至3月末，未来三至四年可供应的私人住宅单位增至9.2万个的有纪录以来新高，供应增加可能为楼市添压。 （完）

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