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市场报道 | 2016年 5月 4日 星期三 16:36 BJT

欧洲汇市：英镑续跌，上日录得六周来最大单日跌幅

英镑贸易加权指数 自去年年底以来已累计下跌9%左右，其中不乏退欧担忧的拖累。

周三英镑兑美元 小跌0.2%至1.4500美元，较周二公投调查及制造业数据发布前所及四个月高位1.4770下跌近0.03美元。

英镑兑欧元 跌0.1%至0.79165英镑。

“市场对于如何消化退欧风险非常不确定，难以找到平衡所在，”德国商业银行汇市研究主管Ulrich Leuchtmann称。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 杜明霞/张荻)

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