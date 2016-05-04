欧洲汇市：英镑续跌，上日录得六周来最大单日跌幅

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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英镑贸易加权指数 自去年年底以来已累计下跌9%左右，其中不乏退欧担忧的拖累。
周三英镑兑美元 小跌0.2%至1.4500美元，较周二公投调查及制造业数据发布前所及四个月高位1.4770下跌近0.03美元。
英镑兑欧元 跌0.1%至0.79165英镑。
“市场对于如何消化退欧风险非常不确定，难以找到平衡所在，”德国商业银行汇市研究主管Ulrich Leuchtmann称。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 杜明霞/张荻)
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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