台湾汇市：台币爆量收贬逾1.5角，台股大跌外商银买汇

* 台币收贬1.51角，自上日近九个月高位滑落

* 外商银买汇，出口商也抛汇使汇市爆大量

* 明日实质区间先看32.250-32.400

路透台北5月4日 - 台币兑美元 周三收贬1.51角，自上日的近九个月收盘高位滑落。交易员表示，亚币全线走软，台股大跌，外资扩大在股市卖超，也明显汇出；至于出口商也入场抛汇，致使今日台币爆量走跌。

汇银人士称，台币明显贬破32.300，出口商喜逢好价格，频频抛汇；此外，无本金交割远汇市场中，美元/台币的换汇点溢价也走高，显示美元备受看好。不过后市仍须视国际美元走势而定。

〞昨天美元反弹蛮多的，..出口商也忍很久了，〞一位大型商银交易员说。

台北外汇交易中心今日成交12.57亿美元，是两个月的大量；前高为3月4日的13.66亿美元。

交易员表示，近两个月来由于外资偏向汇入，台币汇价偏向强势；但今日外资站在同方向齐买汇，推升美元走势。不过也有交易员认为，美元才反弹第一天，出口商也不可能抛完手中所有外汇，未来台币若是续贬，出口商仍会有些抛汇需求。

〞以往经验，出口商若要抛汇总是要卖个二、三天才卖完，〞一位大型商银交易员说。

台币兑美元今日主要交易区间在32.295-32.355，上日在32.169-32.245；预估明日台币区间在32.250-32.400。

新兴亚币周三下滑，因有关全球经济增长放缓和通胀的担忧重燃，打击风险人气，日圆回落导致投资者解除亚币多头押注。 韩元兑美元 今日大贬至1,154.3，上日收在1,140.2。

台湾股市周三再收挫1.3%至两个半月新低，为连五日收跌。外资及陆资在台股卖超136.64亿台币，连四个交易日卖超共计388.36亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.390，上日收在32.326。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.356 32.205 32.230-32.356 32.230 12.57 7.31 司 元太外汇经纪公 32.356 32.203 32.296-32.356 32.313 4.87 3.06 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 0.020/0.040 0.000/0.015 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)