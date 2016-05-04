澳洲财政：2016/17财年计划发行900亿澳元债券，创纪录新高

他表示，即便澳洲央行本周稍早降息至1.75%的纪录低点，澳洲债券收益率仍具吸引力。

“从基金经理到各国央行等投资人之所以选择澳洲，是因为该国债信评等高，而且经济表现得一直很不错。”Alexander并称。日兴管理的固定收益资产规模有110亿澳元。

澳洲联邦银行(CBA)数据显示，澳洲整体债务规模4,220亿澳元，其中外资持有约65%。

目前仍获得三大主要信评机构均给予AAA评级，及评级展望为稳定的国家仅有10个，澳洲是其中之一。