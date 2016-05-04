澳洲财政：2016/17财年计划发行900亿澳元债券，创纪录新高

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
他表示，即便澳洲央行本周稍早降息至1.75%的纪录低点，澳洲债券收益率仍具吸引力。
“从基金经理到各国央行等投资人之所以选择澳洲，是因为该国债信评等高，而且经济表现得一直很不错。”Alexander并称。日兴管理的固定收益资产规模有110亿澳元。
澳洲联邦银行(CBA)数据显示，澳洲整体债务规模4,220亿澳元，其中外资持有约65%。
目前仍获得三大主要信评机构均给予AAA评级，及评级展望为稳定的国家仅有10个，澳洲是其中之一。
而且以国际标准来看，澳洲负债水平相对偏低，这也有所帮助。澳洲政府预估到2019年，其净负债与国内生产总值(GDP)之比将达到19.2%的高峰，但仍远低于美国、日本和德国当前的水准。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 高琦)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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