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亚洲 | 2016年 5月 4日 星期三 16:32 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月4日

5月4日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:23            
 时，1港元=0.83736人民币          )                                          
                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均
 溢价为36.47%，高于上交易日收盘的36.46%。
                                                                                 
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(   H股价    A/H股                  
                                         元)     格(港    比价               
                                                  元)                        
 工商银行                                  4.27    4.05    1.26                  
 建设银行                                  4.72    4.86    1.16                  
 中国银行                                  3.37    3.08    1.31                  
 农业银行                                  3.13    2.74    1.36                  
 招商银行                                 17.65   16.68    1.26                  
 中信银行                                  5.97    4.72    1.51                  
 交通银行                                  5.43    4.79    1.35                  
 民生银行                                  9.38    7.16    1.56                  
 中国人寿                                 22.02   17.48    1.50                  
 中国平安                                 31.93   36.00    1.06                  
 中国太保                                 27.28   26.40    1.23                  
 中信证券                                 16.71   16.74    1.19                  
 新华人寿                                 39.89   25.00    1.91                  
 海通证券                                 15.08   12.62    1.43                  
 华能国际                                  7.58    5.55    1.63                  
 大唐发电                                  4.22    2.16    2.33                  
 华电国际                                  5.36    3.96    1.62                  
 中煤能源                                  5.21    3.48    1.79                  
 中国神华                                 14.52   12.60    1.38                  
 中国石油                                  7.46    5.57    1.60                  
 兖州煤业                                 10.56    4.38    2.88                  
 中国石化                                  4.82    5.25    1.10                  
 上海石化                                  6.92    3.81    2.17                  
 中海油服                                 13.14    6.34    2.48                  
 仪征化纤                                  4.65    1.63    3.41                  
 中国铝业                                  4.27    2.53    2.02                  
 江西铜业                                 14.03    9.05    1.85                  
 洛阳钼业                                  3.37    1.36    2.96                  
 紫金矿业                                  3.25    2.51    1.55                  
 马钢股份                                  2.78    1.70    1.95                  
 鞍钢股份                                  4.19    3.50    1.43                  
 重庆钢铁                                  2.77    1.23    2.69                  
 海螺水泥                                 15.76   19.50    0.97                  
 洛阳玻璃                                 30.37    5.06    7.17                  
 京城机电                                  9.52    3.21    3.54                  
 中联重科                                  4.36    2.58    2.02                  
 金隅股份                                  8.76    5.35    1.96                  
 中国国航                                  7.36    5.74    1.53                  
 东方航空                                  6.75    4.49    1.80                  
 南方航空                                  6.83    5.08    1.61                  
 中国远洋                                  5.85    3.00    2.33                  
 中海集运                                  4.55    1.78    3.05                  
 中集集团                                 14.73   11.46    1.53                  
 中海发展                                  6.65    5.47    1.45                  
 宁沪高速                                  8.41   10.60    0.95                  
 深高速                                    8.40    6.83    1.47                  
 成渝高速                                  4.40    2.66    1.98                  
 皖通高速                                 13.83    6.16    2.68                  
 广深铁路                                  4.27    3.90    1.31                  
 中国南车                                  9.64    7.46    1.54                  
 中国交建                                 11.63    9.43    1.47                  
 中国铁建                                 10.59    9.82    1.29                  
 中国中铁                                  7.64    6.18    1.48                  
 长城汽车                                  8.99    5.85    1.84                  
 比亚迪                                   63.55   44.30    1.71                  
 广汽集团                                 23.05    9.00    3.06                  
 青岛啤酒                                 29.69   29.55    1.20                  
 白云山                                   23.10   17.06    1.62                  
 新华制药                                 11.96    4.68    3.05                  
 海信科龙                                  7.84    3.72    2.52                  
 南京熊猫                                 15.78    5.72    3.29                  
 晨鸣纸业                                  8.72    6.10    1.71                  
 上海医药                                 18.87   16.64    1.35                  
 中兴通讯                                 14.48   11.92    1.45                  
 东方电气                                 10.49    5.93    2.11                  
 潍柴动力                                  8.24    9.42    1.04                  
 东北电气                                  7.44    2.98    2.98                  
 广船国际                                 26.46   12.36    2.56                  
 昆明机床                                  8.72    2.95    3.53                  
 一拖股份                                 10.79    4.23    3.05                  
 北辰实业                                  4.27    2.44    2.09                  
 创业环保                                  8.26    4.14    2.38                  
 中国中冶                                  4.06    2.34    2.07                  
 金风科技                                 16.52   12.76    1.55                  
 丽珠                                     45.85   39.10    1.40                  
 万科                                     24.43   19.22    1.52                  
 郑煤机                                    6.31    3.23    2.33                  
 大连港                                    5.99    3.53    2.03                  
 山东墨龙                                  9.43    3.00    3.75                  
 浙江世宝                                 25.28    8.36    3.61                  
 复星医药                                 19.75   21.15    1.12                  
 光大银行                                  3.68    3.49    1.26                  
 东江环保                                 17.73   11.24    1.88                  
 上海电气                                  8.33    3.18    3.13                  
 广发证券                                 16.20   17.50    1.11                  
 华泰证券                                 17.80   16.16    1.32                  
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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