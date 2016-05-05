台湾货币市场：5月5日及本提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透台北5月5日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,932.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行105/4增额发行公债，天期10年期，金额300亿台币。 --Morgan Stanley将发行30年期美元计价债券，金额3亿美元。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆5,695.8亿台币 05/06 1,239.00 05/09 5,202.30 05/10 1,904.00 05/11 4,840.50 05/12 1,631.20 05/13 5,674.00 05/16 2,859.00 05/17 5,346.50 05/18 1,479.50 05/19 1,774.50 05/20 130.00 05/23 54.00 05/24 4,404.30 05/25 1,986.00 05/26 2,297.00 05/27 1,505.00 05/30 3.00 05/31 116.00 *06/01 3,183.00 06/02 32.00 06/03 35.00 注*：表更新。 --公债还本付息共56.3125亿台币 05/08 90甲4期公债付息 13.875亿台币 05/13 94甲5期公债付息 6.75亿台币 05/15 104甲8期公债付息 7.125亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 05/28 103甲8期公债付息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/12:央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 --5/20:财政部发行105/7期公债，天期30年期，金额预计300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。