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市场报道 | 2016年 5月 4日 星期三 16:40 BJT

全球贵金属：5月3日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量与周一持平；
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR     26,522,735.3   5月3日    26,522,735.3     5月2日       0.0        0.00%
    iShares 338,814,644.7   5月3日   338,814,644.7     5月2日       0.0        0.00%
    (完)
        
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    全球金市      COMEX金持仓  
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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