《分析师观点》台湾4月通膨率稍高于预期，惟景气低迷料央行6月再降息

路透台北5月5日 - 台湾主计总处周四公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.88%，为连续第八个月为正数。该数据高于市场预期，路透调查预期为年增1.50%。

4月CPI较上月经季调后则升0.27%；4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期则跌4.23%，核心CPI较上年同期升0.92%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） +1.88 +2.01R

路透调查（较上年同期） +1.50 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.27 +0.18

核心CPI（较上年同期） +0.92 +0.79

WPI（较上年同期） -4.23 -4.92R

注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

尽管4月CPI年增率稍高于预期，主因食物价格涨幅仍大，及国际油价反弹令油料跌幅出现收敛情况，但观察4月核心CPI年增0.92%，还是属于温和的状况，预估台湾央行还有降息的空间，毕竟第一季出口及外销订单等数据较显疲弱，考量整体经济仍未见起色，央行6月底理监事会议料续降息。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

目前物价情况不是央行的重点考量，我们认为台湾央行6月确定会降息，主要还是考虑到目前金融环境的现况。

上个月新加坡金管机构无预期的宽松政策，近日澳洲也意外降息，韩国有考虑进一步的宽松，日本也没有排除更宽松的可能性，亚洲的环境看来各国央行还会继续宽松，且还没有到顶。4月出口数据预期还是很差，台湾央行会续降息。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收贬1.51角至32.356。

--台股加权股价指数 周三收盘跌1.31%报8,185.47点

--10年公债105/4期 殖利率周三收跌1.05基点报0.8440%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行2016年3月底决议再将官方利率降息半码至1.500%，为连续第三季降息，因经济表现疲弱。

--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%)，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。(完)

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