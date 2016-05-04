瑞典央行：仍有放宽政策空间，但对购债步伐存分歧--会议记录

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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“尽管大家可以讨论450亿瑞典克朗(56亿美元)是否为最合适的规模，但沃尔森在今日会议上并不打算出具保留意见支持降低购债规模，”会议记录称。
另一名央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)出具保留意见反对购买更多债券。即便佛洛登、沃尔森和史金斯利当时投票支持放缓购债计划，在支持与反对各三票的情况下，瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)仍握有决定性的一票。
部分委员会成员的讨论偏重于在必需情况下还能做什么，英韦斯便是其中之一，他表示，4月决议是“一种中间决策”。
“如果是为维护通胀目标所需，进一步放松货币政策的意愿仍非常高，”瑞典央行在总结会议记录的声明中称。(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
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