瑞典央行：仍有放宽政策空间，但对购债步伐存分歧--会议记录

“尽管大家可以讨论450亿瑞典克朗(56亿美元)是否为最合适的规模，但沃尔森在今日会议上并不打算出具保留意见支持降低购债规模，”会议记录称。

另一名央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)出具保留意见反对购买更多债券。即便佛洛登、沃尔森和史金斯利当时投票支持放缓购债计划，在支持与反对各三票的情况下，瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)仍握有决定性的一票。

部分委员会成员的讨论偏重于在必需情况下还能做什么，英韦斯便是其中之一，他表示，4月决议是“一种中间决策”。