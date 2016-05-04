表格：台湾外资及陆资4月净汇入18.2亿美元，连续三个月净汇入

路透台北5月4日 - 台湾金融监督管理委员会周三发出新闻稿表示，外资及陆资于4月净汇入18.2亿美元，连续三个月净汇入；外资至今年4月底总累计净汇入金额达2,021.85亿美元。

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。