表格：台湾外资及陆资4月净汇入18.2亿美元，连续三个月净汇入

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透台北5月4日 - 台湾金融监督管理委员会周三发出新闻稿表示，外资及陆资于4月净汇入18.2亿美元，连续三个月净汇入；外资至今年4月底总累计净汇入金额达2,021.85亿美元。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
4月 +18.20
3月 +60.92
2月 +14.75
2016年1月 -10.19
----------------------------
2016年累计 +83.68
2015年12月 -6.34
11月 -4.20
10月 +15.29
9月 -24.06
8月 -34.83
7月 -33.50
6月 -22.46
5月 +16.90
4月 +36.87
3月 +14.38
2月 +26.41
1月 +29.27
----------------------------
2015年累计 +13.72
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局。(完)
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