欧洲金融：欧元区今年长天期公债发行比例创新高--北欧联合银行

路透伦敦5月4日 - 北欧联合银行(Nordea)周三公布一份研究显示，今年至今欧元区各国政府发行的长天期公债比例创下欧元区成立以来的最高。

今年前四个月欧元区发行的公债有超过四分之一的到期年限是超过12年，在整体发行中所占比例创下欧元区于1999年成立以来新高。

各国都迫切希望发行较长天期债券，因这可使它们降低融资压力，并提升投资人对于其还本付息能力的信心。

在此同时，欧洲央行的负利率等宽松货币政策压低了债券收益率，渴望回报的投资人因而对于长天期债券需求增加。

北欧联合银行首席固定收益分析师Jan von Gerich表示，“这很大程度是拜欧洲央行购债及整体非常宽松的货币政策之赐，过去一个月市场对于中长天期债券发行的接受度颇高。”