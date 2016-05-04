美国个股：新濠博亚将以逾8亿美元向澳洲皇冠集团回购股份

路透香港5月4日 - 从事博彩、消闲和娱乐事业的新濠国际 周三称，其联营公司新濠博亚 同意以逾8亿美元的总购买价，向主要股东之一的澳洲皇冠集团（Crown Resorts Ltd.） 回购1.55亿股股份，并将予以注销。

完成后，新濠国际在新濠博亚的持股量将由现时的34.3%升至37.9%，成为单一最大股东，皇冠集团的持股量则由34.3%降至27.4%，公众持股量升至34.7%。

公司的声明称，新濠博亚将按每股5.1667美元购回1.55亿股公司的普通股（相当于5,167万股美国预托股份），涉资8.008亿美元（约62.06亿港元）。新濠博亚计划以手头现金支付购买价。

进行股份购回后，新濠国际主席兼行政总裁何猷龙将调任为新濠博亚娱乐之主席，并继续兼任行政总裁；而皇冠集团大股东James Packer将辞去新濠博亚娱乐之联席主席职务，调任为副主席。

新濠博亚为澳门的持牌赌场营运商之一，其余五家持牌业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)